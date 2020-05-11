Amerikalı profesör Türkiye tarafından Ermenilere ödenmesi gereken tazminat miktarını açıkladı – Ermenistan Kamu Radyosu

California’nın Pepperdine Űniversitesinde tarih profesörü Robert Bamban Türkiye tarafından Ermenilere ödenmesi gereken tazminat miktarını açıkladı.

Profesör: “Katliam olgusunu inkar etmeyen Türkler, Jenosit (Soykırım) gerçeğini reddediyor. Zira bu terime göre sadece yöneticiler değil, bunların güttüğü politikaya katılan halk da kitlesel katliamlara iştirak etmiştir. Jenosit, bir millet tarafından işlenmiş bir suçtur.

Eğer Soykırım gerçeği, Türkiye tarafından kabul edilirse bu ülkenin maddi ve topraksal tazminat ödemesi gerekecektir. O dönemde yapılan hesaba göre maddi tazminat, 33 milyar ABD dolar olmuştur. Bu tutarın bir de bugünkü değerini düşünün” diye konuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu