ATİB Başkanı Cemal Yangın: Ben Şuşalıyım.. Karabağ Azerbaycan’dır!

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği Başkanı Cemal Yangın, Ermenistan’ın toprak işgaline “Ben Şuşalıyım.. Karabağ Azerbaycan’dır!” diyerek tepki gösterdi

MOSKOVA Azerbaycan Türkiye İş adamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesi (Karabağ ve 7 bölge) ve bu işgal politikasını devam ettirmesine sert tepki vererek, “Ben Şuşalıyım.. Karabağ Azerbaycan’dır!” dedi. Ermeni silahlı birliklerinin 28 yıl önce Azerbaycan’a ait Karabağ bölgesinin önemli merkezlerinden Şuşa kentini işgal ettiğini hatırlatan ATİB Başkanı Yangın, tepkisini şöyle ifade etti: “Ben Şuşalıyım…Karabağ Azerbaycan’dır!”

ATİB Başkanı Yangın, aslen Şuşalı olan Esra Memmedli’nin, Azerbaycan Milli Meclisi’ndeki konuşma videosunu da sosyal medya hesabında paylaştı; Şuşa’yı hayatında hiç görmeyen Memmedli, konuşmasında ailesinin kent hakkındaki anılarını paylaşınca Azerbaycan milletvekilleri göz yaşlarına hakim olamadı. Etkili, duygusal konuşma yapan Memmedli dakikalarca alkışlandı.

Fuad Safarov, dikGAZETE.com

https://www.dikgazete.com/ozel-haber/atib-baskani-cemal-yangin-ben-susaliyim-karabag-azerbaycan-dir-h526331.html