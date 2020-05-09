Şuşi’nin Kurtuluşu. ‘Dağlarda Düğün’ harekatı nasıl yapıldı ve Stepanakert nasıl kurtarıldı? – Ermenistan Kamu Radyosu

Şuşi’nin Kurtuluşu. ‘Dağlarda Düğün’ harekatı nasıl yapıldı ve Stepanakert nasıl kurtarıldı?

Şuşi kale şehrinin kurtuluşu, Artsakh (Dağlık Karabağ) için stratejik bir önem taşıyordu.

9 Mayıs’ta dünyanın tüm Ermenileri, Artsakh’ın müstesna kale şehri olan Şuşi kurtuluş gününü kutlar. ‘Dağlarda Düğün’ ismini taşıyan Şuşi’nin kurtuluş harekatı, askeri anlamda da emsalsizdi. Şehir, dağlarla çevrili olduğu için keşfedilemez sayılıyordu. Şuşi, yaklaşık 2500 asker ve subayın bulunduğu Azerbaycan garnizonu tarafından savunuluyordu.

Bu harekatın ismini o dönemdeki Ermenistan Savunma Bakanı Vazgen Sargsyan düşündü. Komutanlar şehrin kurtuluş planını sunduklarında plan pek iddialı gibi geldi. Tam o sırada Vazgen Sargsyan, plan başarılırsa kendisi de, şehrin kurtuluşundan sonra mutlaka evlenir diye söz verdi.

Harekata yaklaşık 3 bin Ermeni asker katıldı. Genelde böyle durumlarda saldıran tarafın sayısının, savunan tarafındakinden en az 3 kat fazla olması gerekir. Ayrıca o dönem Ermeni tarafının modern silah eksiği olduğunu belirtmekte de fayda var.

Harekatı yöneten komutan Arkadi Ter Tadevosyan’ın (Komandos) anlattıklarına göre şehri 5 Mayıs’ta saldırmaları planlanmıştı ancak o gün yağ yağdı. O sebepten dolayı da harekat 8 Mayıs’ta gerçekleştirildi.

Cephe hattı yaklaşık 40 kilometreydi. Muharebe 7 Mayıs’ı 8 Mayıs’a bağlayan gece başlayarak bir gün sonra sona erdi. 9 Mayıs saat sabah 4:00’te Arkadi Ter Tadevosyan’a Şuşi şehrinin, Artsakh öz savunma kuvvetlerinin eline geçtiği belirtildi.

Şuşi kale şehri kurtuluşu, birden birkaç askeri, stratejik, ekonomik ve politik nitelikteki soruna çözüm oldu.

Ermenistan Kamu Radyosu