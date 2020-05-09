Oxford Profesörü Papirüs Hırsızlığı Şüphesiyle Tutuklandı

Yağmur Karagülleoğlu

Oxford Üniversitesi’nde tutulan bir koleksiyondan İncil parçalarının çalındığı iddiasıyla ilgili uluslararası gizem, bir profesörün dolandırıcılık ve hırsızlık şüphesi ile tutuklanmasına neden oldu.

Dirk Obbink (sağda) ve Apostolos Pierris, Yunanistan’ın Selanik kentinde 2.400 yıllık bir parşömenin kopyasını inceliyor. C: AP

Üniversitede Papirüs bilimi ve Yunan edebiyatı alanında doçent olan Dr. Dirk Obbink, polisler tarafından gözaltına alındı.

Polisler, son olarak ABD’de bir İncil müzesinde görülen, aslında Oxford’daki ünlü Sackler Kütüphanesi’nde bulunan papirüs parçalarının çalındığını iddia eden bir rapor aldı.

Yetkililer, hırsızlık iddiasının 12 Kasım’da kendilerine bildirildiğini söyledi. Geçen ay tutuklama yapıldı ve soruşturma devam ederken gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

63 yaşındaki Obbink tüm suçu reddetti ve iddiaların itibarına ve kariyerine zarar vermek için ‘kötü niyetli bir girişim’ olduğunu söyledi.

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Sackler Kütüphanesi’nde tutulan materyallerin ABD’de Washington DC’deki İncil Müzesi’ne ait bir koleksiyonda görüldüğü iddia ediliyor. Söz konusu İncil Müzesi, 2017 yılında, zanaat mağazaları zinciri Hobby Lobby’nin milyarder sahibi Green ailesi tarafından kuruldu.

Obbink, Sackler Kütüphanesi’nde bakımı yapılan ve Mısır Araştırmaları Derneği’ne (EES) ait olan Oxyrhynchus koleksiyonundan antik papirüs parçalarının kaybolması üzerine bir soruşturma sonrasında Ekim 2019’da Oxford’daki görevlerinden uzaklaştırıldı.

EES, materyallerin Oxford üniversite binasından çıkarıldığını ve İncil Müzesi’ne satıldığını iddia ediyor.

EES müdürü Dr. Carl Graves, derneğin neyin kaybolduğu konusunda polise bilgi verdiğini, ayrıca İncil Müzesi’nin işbirlikçi olduğunu ve eksik parçaların -toplam 13 adet- iade edildiğini söylüyor.

Graves, “Bunlar İncil’in ilk parçaları ya da İncil ile ilgili parçalar. Mısır’ın ilk Hristiyan mirasının ve İncil ile ilgili yazıların ilk kanıtı. Onlara parasal olarak değer veremiyoruz; paha biçilemez ve yeri doldurulamaz.” diyor.

Koleksiyondaki bazı parçalar sadece bir iki kelime içerirken, diğerleri daha geniş kapsamlı ve Graves bunları birleştirmek için onlarca yıl çalıştığını söylüyor.

Obbink daha önce Guardian’a yaptığı açıklamada tüm suçu reddettiğini söylemişti. “Oxford Üniverstesi’ndeki Mısır Araştırma Derneği koleksiyonuna ait belgeleri çaldığım, çıkardığım veya sattığım iddiaları tamamen yanlış.”

“Meslektaşlarımın güvenine asla ihanet etmem ve akademik kariyerim boyunca korumaya ve uygulamaya çalıştığım değerlerdir. İtibarıma ve kariyerime zarar vermek için bana karşı kötü niyetli girişim ile üretildiğine inandığım belgelerin olduğunun farkındayım.”

Tutuklama ilk olarak bir öğrenci gazetesi olan Oxford Blue tarafından bildirildi.

The Guardian. 16 Nisan 2020.

https://arkeofili.com/oxford-profesoru-papirus-hirsizligi-suphesiyle-tutuklandi/