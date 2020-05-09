Önlü: Gazi Cemevine yönelik saldırıyı kim planladı?

HDP’li Alican Önlü, İbrahim Gökçek’in cenaze törenine ve Gazi Cemevi’ne yapılan saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu

Ölüm orucunun 323’üncü gününde ara verdikten iki gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesi Gazi Cemevi’nden uğurlanmak istenmiş ancak polis izin vermeyerek Cemevine ve cenaze törenine saldırıda bulunmuştu. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Örgütlemeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Dersim Milletvekili Alican Önlü Gazi Cemevine ve İbrahim Gökçek’in cenaze törenine yapılan saldırıyı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

Cemevlerinin milyonlarca Alevi yurttaşın ibadethanesi olduğunu hatırlatan Önlü verdiği önergede, “Cemevine getirilen herkes mihman sayılır. Dolayısıyla mihmana yönelik her saldırı Alevi inancına ve değerlerine yönelik yapılmaktadır. Gaz bombalarıyla, coplarla, koçbaşlarıyla kapıları kırılarak girilen yer Alevi inancının ibadethanesidir. Siyaseten tüm değerleri yok sayan siyasal iktidar, kavgayı, saldırıyı, ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı bir siyaset haline getirmekte ve her alanda bir düşman hukuku uygulamaktadır. Bu uygulamanın İŞİD zihniyetinden, barbarlıktan hiçbir farkı bulunmamaktadır. Dersim Soykırımını lanetlediğimiz ve andığımız bu haftada Gazi Cemevine yönelik saldırı aynı soykırım zihniyetinin bugünde devam ettiğini göstermektedir” ifadelerine yer verildi.

Önlü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

“* Gazi Cemevine yönelik İŞİD zihniyetini aratmayan bu saldırıyı kim planlamıştır?

* Gazi Cemevinde İbrahim Gökçek’in cenaze erkânı için bir araya gelen insanlara gazlarla, coplarla saldıran ve koçbaşı kullanarak cemevinin kapısını kırarak içeri giren kolluk kuvvetleri ve bu kararı veren başta İstanbul Valisi, İstanbul Emniyet Müdürü ve İçişleri Bakanı hakkında bir soruşturma açılacak mıdır?

* İbrahim Gökçek için Gazi Cemevinde cenaze erkânı kurulması hangi nedenlerle engellenmiştir? Bunun hukuksal bir dayanağı var mıdır?

* Alevi inancı ve değerlerine yönelik bu saldırı için ilgili makamlarca Alevi toplumundan bir özür dilenecek midir?

* İçişleri Bakanı Soylu, “Etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğraflarını pek paylaşmayız ama ibret olsun diye bunların resimlerini paylaşacağız” ifadelerinden sonra Agit İpek’in, Helin Bölek’in ve son olarak İbrahim Gökçek’in cenazelerine ve Kürdistan’daki mezarlıklara yönelik saldırılar planlı bir uygulamanın ürünü müdür?

* Diyanet İşleri Başkanlığının Alevi inancı ve değerlerine yönelik açıklamaları, sonrasında Gazi Cemevine yönelik bu saldırının gerçekleşmesi tesadüf müdür? Cemevlerine yönelik saldırılar bir devlet politikası mıdır?

* Kürtlerin ve Alevilerin cenazelerine, anıtlarına, heykellerine, mezarlıklarına ve hatıralarına yönelik bu tür saldırılarla ne amaçlanmaktadır?”

ANKARA

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