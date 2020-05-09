‘İngiltere’deki siyahi ve etnik azınlıkların Covid-19’dan ölme riski beyazlara göre daha yüksek’

Berrak Kanbir Rodriguez Sanmartin

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu (ONS), siyahi ve etnik azınlıkların Covid-19 hastalığından dolayı ölme riskinin beyazlara göre çok daha yüksek olduğunu açıkladı.

ONS’in analizi İngiltere ve Galler’de yaşayan etnik gruplar üzerinde 2 Mart ve 10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştildi. 17 Nisan’da kaydedilen ve Covid-19’a bağlı ölüm oranını tespit etmek üzere yapılan çalışmada, bazı etnik grupların ölüm riskinin beyaz etnik gruplara göre belirgin bir şekilde yüksek olduğu anlaşıldı.

İstatistikler ne diyor?

Yaş, diğer sosyo-demografik karakteristikler ve sağlık durumu göz önüne alındığında siyahi kadın ve erkeklerin Covid-19 kaynaklı ölüm oranının beyaz kadın ve erkeklere göre iki kat fazla olduğu görüldü. Bu oran, yalnızca yaş dikkate alındığında dört katına kadar çıkıyor.

Bangladeş, Pakistan, Hindistan kökenliler ve melezlerin ölüm riski de yine beyazlara göre son derece yüksek. Yaş, sosyo-demokrafik karakteristikler ve sağlık durumu göz önüne alındığında Bangladeş ve Pakistan kökenli erkeklerin beyazlara göre ölüm oranı neredeyse iki katına yakın. Kadınlarda ise bu oran bir buçuk katın üzerinde.

ONS’nin yayımladığı bu sonuçlarda ortaya çıkan bu farkın azınlık grupların sosyo-ekonomik dezavantajını yansıttığına ancak diğer sebeplerin de araştırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Covid-19 İngiliz toplumundaki eşitsizlikleri gün yüzüne çıkardı

Araştırmacılar siyahi ve etnik azınlıkların Covid-19’dan dolayı ölüm riskinin yüksek olmasının altında yatan birkaç sebebin altını çiziyor. Bu grupların yaşadıkları evlerin kalabalık olması bu sebeplerden biri. İngiltere’deki bir konut araştırmasından elde edilen bilgilere göre beyazların yalnızca yüzde 2’si kalabalık bir evde yaşarken, bu oran siyahiler için yüzde 12, Pakistan kökenliler için yüzde 16, Bangladeşliler içinse yüzde 30 düzeyine çıkıyor.

Bahse konu grupların çoğunluğunun virüsün hızla yayıldığı büyük şehirlerde yaşaması da yine risk faktörünü yükselten etmenlerden.

Bir diğer sebep ise, siyahi ve etnik azınlık gruplarındakilerin İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi’nde (NHS) yoğun şekilde istihdam edilmesi. Virüs kapma olasılığının en yüksek olduğu sağlık hizmeti veren ortamlarda çalışan etnik azınlıktan gelen personel oranı İngiltere ve Galler için yüzde 21’i buluyor.

Ayrıca bu grupların ulaşım, gıda ve parekende hizmeti gibi başka insanlarla temasın yüksek olduğu sektörlerde çalışıyor olması da risk faktörünü yükseltiyor.

Uzmanlar, analizin sunduğu verilerin ülkede varolagelen ekonomik refah, eğitim ve sağlık açısından görülen derin sosyal ve ekonomik sorunları gün yüzüne çıkardığını belirtiyor.

Araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri de, Çinli kadınların beyaz etnik gruplara göre Covid-19’dan kaynaklanan ölüm riskinin daha düşük olması.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı’nın verdiği bilgiye göre, İngiltere’de Covid-19 sebebiyle bugüne kadar 91 Kıbrıslı Türk yaşamını yitirdi.

Özellikle başkent Londra’da çok sayıda Türk kökenli Covid-19 hastası tedavi görüyor, onlarca kişi ise hastalıktan dolayı hayatını kaybetti.

30 binden fazla kişinin Covid-19 salgınında yaşamını yitirdiği İngiltere, Avrupa’da en fazla can kaybının yaşandığı ülke durumunda.

Euronews