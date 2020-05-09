Gerçek Hayat Dergisinden Antisemit İftiralar

Yeni Şafak’a bağlı olarak çıkarılan Gerçek Hayat Dergisi son sayısında FETÖ’nün Ayakları başlığıyla birçok azınlığa saldıran bir ‘ifşa’ sayfası yayınlandı. Bazı önde gelen Yahudileri, İslami bir tarikattan doğan FETÖ’ye üyelikle karalamaya çalışan bu sayfalar Twitter’da tepki çekti ve alay konusu oldu.

Türkiye Yahudi Toplumu Hahambaşı İshak Haleva için ‘Türk Musevi Hahamı Patriği‘ gibi anlamsız bir sıfat uyduran Gerçek Hayat böylece Yahudilerle Hristiyanları ayırt etmekte çektiği zorluğu da gösterdi.

Dergi 2005 yılında ölen iki önceki Papa için de ‘Yahudi Papa 2. Jean Paul’ diyerek yine Yahudiliği bir aşağılama niteliğinde kullandı. Listesinde nefret suçu karşıtı Amerikalı Yahudi kuruluşu ADL’ın eski başı Abraham Foxman’a da yerdi.

İkinci sayfada Türkiye’nin en ünlü Yahudi iş adamlarından 2016’da kaybedilen İshak Alaton’u da ‘Mason’ ve FETÖ üyesi olmakla suçlandı. Türkiyeli bir Yahudi olan ve uzun yıllardır ABD’de yaşayan Türkiye uzmanı Henri Barkey de listede ‘CIA ajanı’ olmakla suçlandı.

Bunların dışında Ermeni ve Rum Patrikleri, Koç, Sabancı ve Doğan holdinglerin kurucuları, darbeci Kenan Evren, eski Başbakanlar Bülent Ecevit, Süleyman Demirel ve İsmet İnönü de aynı iftiralara maruz kaldı. FETÖ’cü olduğu iddia edilenler arasında ABD dış işleri eski bakanı ve 2016 başkan adayı Hillary Clinton’da vardı.

Bu akılalmaz liste Twitter’da binlerce kez paylaşıldı ve eleştiriden çok alay konusu oldu.

https://www.avlaremoz.com/2020/05/09/gercek-hayat-dergisinden-antisemit-iftiralar/