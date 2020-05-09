Bakırköy’deki Ermeni Kilisesi’nin kapısını yaktı, ”Corona’yı bunlar bela etti” dedi

İstanbul Bakırköy’deki Dzınunt Surp Asdvadzadzni Kilisesi’nin giriş kapısını yakan M.K gözaltına alındı. İfadesinde ”Corona virüsünü bunlar bela etti” dedi.

Habip ATAM

Cevizlik Mahallesi’ndeki Dzınunt Surp Asdvadzadzni Kilisesi’ne giden bir kişi dün sabah kilisenin dış kapısını ateşe verdi. Alevler büyümeden söndürülürken, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi kısa sürede belirledi. Kapıyı yakan kişinin M.K. olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan M.K. emniyete götürüldü. İfadesinde ”Corona virüsünü bunlar başımıza bela ettiği için yaktım” dediği iddia edilen M.K.’nın yapılacak sorgunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

VALİ’DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ”Dün sabah saatlerinde Cevizlik Mahallesi’ndeki Dzınunt Surp Asdvadzadzn Kilisesi dış giriş kapısının yakılmasına yönelik eylemin failinin yakalanması amacıyla, il emniyet müdürlüğümüzce başlatılan çalışmalarda, olayın şüphelisi M.K. adlı şahıs yakalanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat sürdürülmektedir.”

TÜRKİYE ERMENİ PATRİKLİĞİ: ÜZÜCÜ BİR OLAY

Türkiye Ermeni Patrikliği’nden de şu açıklama yapıldı: “8 Mayıs 2020 günü sabahın erken saatlerinde, Bakırköy’de bulunan Dzınunt Surp Asdvadzadzni Kilisesi’nin sokak kapısı önünde üzücü bir olay meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi kilisenin sokak kapısını ateşe vermeyi deneyerek kaçmıştır. Vakıf Yönetim Kurulu derhal emniyet güçlerine şikâyette bulunmuştur. Kilise din görevlisi patrikliğimizi bilgilendirirken İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı da patrikliğimizle temasa geçerek üzüntüsünü belirtmiş ve failin en kısa zamanda yakalanacağını belirtmiştir. Patrikliğimiz, kilisede ve herhangi bir bölümünde veya kapısında, görevlilerde herhangi bir hasar oluşmamış olduğunu tespit etmiştir.”

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bakirkoydeki-ermeni-kilisesinin-kapisini-yakti-coronayi-bunlar-bela-etti-dedi-5803418/