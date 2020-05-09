BAKIRKÖY’DE ÜZÜCÜ BİR OLAY MEYDANA GELDİ

Cuma, 8 Mayıs 2020 günü sabahın erken saatlerinde, Bakırköy’de bulunan Dznunt Surp Asdvadzadzni Kilisesi’nin sokak kapısı önünde üzücü bir olay meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi Kilise’nin Sokak kapısını ateşe vermeyi deneyerek kaçmıştır. Vakıf Yönetim Kurulu derhal Emniyet Güçleri’ne şikâyette bulunmuştur. Kilise Din Görevlisi Patrikliğimizi bilgilendirirken İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı da Patrikliğimizle temasa geçerek üzüntüsünü belirtmiş ve failin en kısa zamanda yakalanacağını belirtmiştir.

Patrikliğimiz, Kilise’de ve herhangi bir bölümünde veya kapısında, görevlilerde herhangi bir hasar oluşmamış olduğunu tespit etmiştir.

İstanbul Valiliği, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasından da belli olduğu üzere zanlı ele geçirilmiş olup tahkikat devam etmektedir.

Patriklik Sekreteryası

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