Levon Aronyan satranç ‘Uluslar Ligi’ turnuvasında zaferler kazanmaya devam ediyor

Ermeni meşhur satranç büyük ustası Levon Aronyan FIDE internet üzerinden yapılan ‘Uluslar Ligi’ turnuvasının 5. turunda da zafer kazandı.

Bu turda beyazlarla oynayan Aronyan, İranlı Alireza Firuca’yı 1․0 ։ 0․0 skorla yenilgiye uğrattı.

Avrupa takımında yer alan Aronyan 3’üncü turda Hindistanlı Santosh Vidit’i, 4’üncü turda ise ABD’li Peres Domingues’i yenilgiye uğratmıştı.FIDE ilk defa ‘Uluslar Ligi’ turnuvasını online gerçekleştiriyor. Avrupa takımının kaptanı Yahudi ve Ermeni kökenli efsanevi satranççı Garri Kasparov’dur. Turnuva 10 Mayıs tarihine kadar sürecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/08/Levon-Aronyan-Ermeni-satranç/182983