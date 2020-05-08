Gazi Cemevi’ne saldırı düzenlendi. Morgun kapısı kırıldı

Türkiye’de Cemevi’ne yapılan biber gazlı müdahaleyle birlikte polis, morgun kapısını kırarak içeri girdi

Türkiye’de Cemevi’ne yapılan biber gazlı müdahaleyle birlikte polis, morgun kapısını kırarak içeri girdi. Gökçek’in cenazesinin polis tarafından götürüldüğü belirtilirken cemevinde bulunan herkesin gözaltına alındığı duyuruldu.

Polis, Gazi Cemevi’ne biber gazlı müdahalede bulundu. Sonrasında morgun kapısının kırılarak içeri girdiği belirtilirken avukatların, Grup Yorum üyelerinin ve ailelerin bulunduğu cemevinde gözaltı yapılıyor.

İbrahim Gökçek’in morgda bulunan cenazesi polis tarafından zorla alındı.

Grup Yorum’un paylaştığı biligiye göre; Polis İbrahim’in babasını, Grup Yorum üyelerini ve avukat arkadaşlarımızı gözaltına aldıktan sonra morgun kapısını kırdı.

Polisin biber gazlı saldırısı sırasında kalp hastası Berkay Köroğlu’nun fenalaştığı öğrenildi.

https://www.kibrishaberci.com/gazi-cemevine-saldiri-duzenlendi-morgun-kapisi-kirildi/