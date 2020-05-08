Ermenistan’daki Metsamor nükleer santralinin yenilenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor

Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapılar Bakanı Suren Papikyan Metsamor nükleer santralinin yenilenmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini ve Rusya dışında başka ülkelerden de yeni finansman sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Şu an Ermenistan Hükümeti yenileme çalışmaları Rusya’nın verdiği 270 miliyon dolarlık kredi ve 30 milyon dolarlık hibeyle gerçekleştiriyor.

Kredi ödemeleri 2020 yılından itibaren yapılması ögörülüyordu, fakat daha sonra ertelendi. Ancak şu an koronavirüs salgınından dolayı çalışmalar yavaşladı ve Papikyan’a göre çalışmaların ertelenme tehlikesi mevcut.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/08/Ermenistan-Metsamor-nükleer-santrali/183024