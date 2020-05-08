Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı istifa etti

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü görevinden istifa etti. Çomaklı ve annesi bir süre önce sosyal medyadaki tepki çeken yayınlarıyla gündeme gelmişti.

DUVAR – Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı istifa etti. Çomaklı’nın, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek YÖK ve Cumhurbaşkanlığı’na istifasını sunduğu belirtildi.

Çomaklı, instagram hesabından yaptığı canlı yayınla gündeme gelmişti. Canlı yayının nasıl yapıldığını iyi bilmeyen Çomaklı’nın öğrencilerle diyalogları sosyal medyada tepki çekmişti. Bir öğrencisinin “siyaset yapma sınavları iptal et” mesajı üzerine öğrencisine gülerek parmak sallayan Çomaklı, “Lan sen… Ders çalış ders çalış… Valla anama derim sizi… Parçalar sizin hepinizi ha!… Kafanızı gözünüzü kırar…” demişti.

ANNESİNİN SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Çomaklı’nın annesi Zekiye Çomaklı ise daha önce sosyal medyada İzmirlilere yönelik sözleriyle gündeme gelmişti. Erzurum Girişimci Kadınlar Dernek Başkanı Zekiye Çomaklı, dünyanın birçok yerinde Hristiyan ile Yahudilerin ezan dinleyip, Kuran okuyarak korona virüse karşı mücadele ettiğini belirterek, “Bizim İzmir’deki dinsiz, imansız anladık gavursunuz, tamam ama gavur olunur da gardaş bu kadar mı namussuz gavur olunur? Bu kadar mı haysiyetsiz gavur olunur, azıcık efendi gavur olun” ifadelerini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/05/08/anadolu-universitesi-rektoru-comakli-istifa-etti/