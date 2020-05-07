Türkiye Yahudi Toplumu’ndan Harutyun Şanlı’ya Başsağlığı

Cemaat Vakıfları’nın Twitter’dan şu açıklamayı paylaştı:

“Uzun süredir korona virüsü tedavisi görmekte olan Ermeni Vakıflar Birliği [Genel Sekreteri] ve Gedikpaşa [Surp Hovhannes Kilisesi Vakfı] Yönetim Kurulu Başkanı, hayat dolu çalışma arkadaşımız Harutyun Şanlı’nın hayata gözlerini yumduğunun haberini alarak yıkıldık. Acılı ailesine ve Ermeni toplumumuza başsağlığı dileriz.”

Bu açıklamayı paylaşan Türkiye Yahudi Toplumu’nun Twitter hesabı Şanlı’nın ailesine ve tüm Ermeni toplumuna başsağlığı diledi.

Türkiye Yahudi Toplumu Eşbaşkanı İshak İbrahimzadeh de Twitter’dan Ermenice ‘Tanrı ruhunu aydınlatsın’ diyerek başsağlığı diledi.

https://www.avlaremoz.com/2020/05/07/turkiye-yahudi-toplumundan-harutyun-sanliya-bassagligi/