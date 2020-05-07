Tarih kanalından tarihi skandal! Doğu Andolu Bölgesi’ni Ermenistan sınırlarında gösterdiler

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Dünyaca ünlü tarih kanalı Viasat History’de “İkinci Dünya Savaşı’nın en müthiş olayları” adıyla yayınlanan program sırasında ekrana gelen haritada Doğu Anadolu Bölgesi tamamen Ermenistan sınırları içinde gösterildi. Viasat History’nin Türkiye’de Kablo TV ve birçok dijital platformlarda milyonlarca izleyicisine Türkçe olarak yayın yaptığı belirtildi.

Türkiye’de pek çok dijital platform ve uydu üzerinden yayın yapan “Viasat History” isimli televizyon kanalında inanılmaz bir skandala imza atıldı. “İkinci Dünya Savaşı’nın en müthiş olayları” adıyla yayınlanan program sırasında ekrana gelen haritada Doğu Anadolu Bölgesi tamamen Ermenistan sınırları içinde gösterildi. Türkiye’de Türkçe olarak yayın yapan bir kanalda böyle bir haritanın yayınlanması büyük tepkilere neden oldu. Söz konusu programın Viasat History kanalında farklı gün ve saatlerde defalarca yayınlandığı ortaya çıktı.

Egeli Gazete’nin haberine göre, tarih konulu belgesel ve programlarıyla dikkat çeken Viasat History kanalının İskandinav ülkelerinde yayına başladığı ve daha sonra yayın ağına Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerini de eklediği öğrenildi. Viasat History’nin Türkiye’de Kablo TV ve birçok dijital platformlarda yayın yaptığı belirtildi.

Viasat History Kanalı, Modern Times Group (MTG) bünyesinde yer alan bir medya kuruluşu. Medya Radar Sitesi’ndeki bilgilere göre, MTG’nin Viasat Broadcasting şirketi,freeTV ve payTV kanallarını Viasat’ın kendi uydu platformu ve diğer platformlar üzerinden ve ayrıca internet üzerinden yayınlıyor. MTG ayrıca, Rusya’nın önde gelen bağımsız televizyon yayıncı kuruluşlarından CTC Medya’nın da en büyük hissedarları arasında yer alıyor.

AVRUPA’DA 91 MİLYON ABONESİ VAR

Modern Times Group 13,3 milyar İsveç Kronu net hasılat gerçekleştiren dev bir organizasyon. MTG’s A sınıfı ve B sınıfı hisseleri, ‘MTGA’ ve ‘MTGB’ simgeleri altında Nasdaq OMX Stockholm İsveç Borsası Tavan Fiyat Endeksi listesinde yer alıyor.

İskandinav ülkelerindeki öncü konumunun yanı sıra MTG, üçüncü taraf operatörler üzerinden, SD ve HD Viasat Premium TV Kanallarının 34’ünü, Orta ve Doğu Avrupa, Asya, Afrika ve ABD dahil 37 farklı ülkede abonelere sunuyor. TV kanalları toplamda 91 milyon aboneye ulaşıyor. Viasat bunun yanı sıra kendi alanı olan İskandinav Bölgesi, Baltık ülkeleri ve Ukrayna’daki uydu platformlarından ve Rusya’daki ortak girişimi Raduga TV Uydusu üzerinden premium TV paketlerini de izleyicilere ulaştırıyor.

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/tarih-kanalindan-tarihi-skandal-dogu-andolu-bolgesini-ermenistan-sinirlarinda-gosterdiler/