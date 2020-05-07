Paşinyan: “Ermenistan ve Karabağ halklarının kabul etmeyeceği çözüm, çözüm sayılamaz”

Parlamento’da konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Dışişleri Bakanı’nın Karabağ’da aşamalı çözüm açıklaması hakkındaki soruyu yanıtladı.

Karabağ’da varılacak herhangi bir çözümün, Ermenistan ve Artsakh halkları için kabul edilir olmadığı takdirde çözüm sayılamayacağını vurgulayan Paşinyan, bu çatışmada her üç tarafın da hemfikir olması gerektiğini dile getirdi.

Başbakan, şimdiye kadar hem Ermenistan ve Artsakh, hem de Azerbaycan halklarının kabul edebileceği ortak bir çözüm önerisinin bulunmadığını, dolayısıyla hiçbir çözümün da olmadığını ifade etti.

Ermenistan Başbakanı, bugüne kadar hiçbir yöneticinin, Karabağ konusunda sürdürülen müzakereler konusunda halkla bu kadar açık ve şeffaf olmadığını da sözlerine ekledi.

Hatırlanacağı üzere, Rusya Dışişler Bakanı Sergey Lavrov, Karabağ müzakerelerinin masasında aşamalı bir çözüm önerisinin bulunduğunu açıklamıştı. Lavrov’a göre, Nisan 2019’da Moskova’da Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile Minsk Grubu eşbaşkanlarının görüşmesinde yeni çözüm projerler önerilmişti ve şuanda müzakereler bu öneriler etrafında sürdürülüyor.

ERMENİ HABER AJANSI