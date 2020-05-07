Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları Karabağ müzakerelerini ele aldı

Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları Zohrap Mnatsakanyan ile Seger Lavrov, 6 Mayıs tarihinde bir telefon görüşmesi yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’նdan yapılan açıklamaya göre taraflar, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının desteğiyle devam eden Karabağ müzakerelerini ele aldı.

İki bakan, ikili ilişkilerine dair birtakım konular ile koronavirüs salgınına karşı verilen mücadele hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

Dün Parlamento’da konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ’da varılacak herhangi bir çözümün, Ermenistan ve Karabağ halkı için kabul edilir olmaması durumunda çözüm sayılamayacağını vurgulamıştı.

ERMENİ HABER AJANSI