Aronyan satranç Uluslar Ligi turnuvasında zaferler kazandı

Ermeni meşhur satranç büyik ustası Levon Aronyan FIDE ‘Uluslar Ligi’ turnuvasının 3’üncü ve 4’üncü turlarda zaferler kazandı.

Avrupa takımında yer alan Aronyan 3’üncü turda Hindistanlı Santosh Vidit’i, 4’üncü turda ise ABD’li Peres Domingues’i yenilgiye uğrattı.

Bu turdan sonra Avrupa takımı üçüncü sırada yer alıyor. Birincisi Çin, ikinci sırada ise ABD var.

FIDE ilk defa ‘Uluslar Ligi’ turnuvasını online gerçekleştiriyor. Avrupa takımının kaptanı Yahudi ve Ermeni kökenli efsanevi satranççı Garri Kasparov’dur. Turnuva 10 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/07/Aronyan-satranç-Uluslar-Ligi-turnuvası/182843