Alfortville’den Marsilya’ya korona ile mücadele

Aris Nalcı

Fransa Ermenileri bir yandan koronavirüs ile mücadele ederken bir yandan göç yıllarında kurulan tekstil tezgahları maske üretimi için yeniden faaliyete geçiyor.

Avrupa’da en çok koronavirüse bağlı ölümlerin yaşandığı ülkelerden biri Fransa. 24 binin üzerindeki ölü sayısı ile Cumhurbaşkanı Macron’un sağlık politikaları tartışma yaratmaya devam ederken Avrupa’ya umut olan Klorokin ilacını tedavide kullanarak birçok hastasını kurtaran mikbobiyolog Didier Raoult Marsilya’da hastalarını tedavi etmeyi sürdürüyor.

Hastaları arasında birçok Ermeni’nin de bulunduğu Raoult hidroksiklorokin bazlı ilaçlarla hastalarının %80’inden fazlasını tedavi edebildiğini öne sürüyor.

Marsilya’dan Saro Yağır “Bizim burada virüsten testi pozitif çıkan herkes doktor Didier Raoult’un ilaçlarını kullanıyor. Birkaç kişi tedavi sürecini tamamladı. Marsilya’da ölüm oranı 0.05’tir. Bizim doktor 2,5 Euroluk bu ilacı kullanıyor ama büyük firmalar bundan hoşnut değil” diyor.

Devedjian özel sayısı

Avrupa Ermenilerinin önde gelen yayınlarından. Fransızca yayınlanan Nouvelle Armenie dergisi son sayısını geçtiğimiz ay koronavirüs’ten hayatını kaybeden Patrik Devedjian’a adadı.

Devedjian yayın hayatı boyunca birçok kez röportaj verdiği dergiye bu kez kapakta son bir kez okuyucuları selamlayarak veda etmiş oldu.

20 sayfasını Devedjian’ın biyografisi ve onun için yazılan mektuplara ayıran Nouvelle Armenie’de ayrıca karantina günlerinde ünlü Fransız Ermenilerinin günlüklerine de yer veriliyor.

Alfortville’de belediye seçimi

Koronavirüsü ile ilgili tüm bu gelişmeler olurken Paris’te Ermenilerin en yoğun olarak yaşadığı bölge olarak bilinen Alfortville’de belediye seçimleri de yapıldı. Seçimleri %56,99 oyla sol birlik kazandı. Karantina sebebiyle seçilenler görev başı yapamasa da Alfortville Belediye Meclisi’nde artık Türkiye’li bir Ermeni de görev yapacak.

Seçilenler arasında Agos okuyucularının da tanıyacağı Musadağlı Saro Mardiryan da bulunuyor. İlk turda %56 oyla seçilen Mardiryan 10 Mayıs’tan itibaren belediyenin Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak. Mardiryan’ın dışında belediye meclisine 4 genç Ermeni daha seçildi.

Eski dikim atölyeleri tekrar aktif

Türkiye’den Paris’e göç eden Ermenilerin çoğu o dönemde en faal alan olan tekstile yönelmişlerdi. 1970 ve 80’lerde Türkiyeli Ermenilerin garajlarında kurulan dikim atölyeleri bir dönem Ermeni toplumunun en önemli ekonomik kaynağı oldu.

Bu atölyeler ekonomik krizler ve globalizme yenilmişti ve uzun süredir aktif değillerdi ancak koronavirüs krizi sebebiyle bu atölyeler maske bulamayanların imdadına yetişti.

Garajlarındaki dikiş makinelerinin pasını atan Alfortvilli Varujan Dikmedjian da bunlardan biri. Dikmedjian başkanlığında Alfortville Ermeni Kilisesi Komitesi, kilisedeki atölyede hazırladığı maskeleri Parislilerin kullanımına sundu. Alfortville’deki atölyelerde üretilen maskeler Paris’in çeşitli bölgelerinde yardım amaçlı dağıtılıyor.



Krikor Simonyan’ın vefatı üzüntü yarattı

Koko’yu kaybettik

Ve bir üzücü haber. Alfortville kornavirüsle mücadele ederken İstanbullu Krikor Simonyan’ın vefat haberi bölgede yaşayanları üzdü. Alfortville’de yaşayan Vahram Mardiryan: “Kilisemizin tağaganlarından Krikor Simonyan’ı kaybettik. Çok emeği geçmiştir kilisemize. Tanıdığımız 3 kişinin de tedavisi sürüyor” diyor.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24004/alfortville-den-marsilya-ya-korona-ile-mucadele