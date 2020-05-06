“ArchDaily”, Ermenistan’ın son 10 yıllık mimarisini sayfalarına taşıdı

Mimari konularına odaklanan en ünlü sanal kaynaklardan biri olan “ArchDaily”, Ermenistan’da son dönemde yapılan dikkat çekici mimari eserler hakkında bir makale yayınladı.



Orta Çağ kiliseleriyle zengin olan Ermenistan’da modern projelerin de hayata geçirildiğine dikkat çeken makalede, son 10 yılda Ermenistan’da yapılan mühteşem binalar listesine yer verildi.



İşte listede yera alan binalar:

1. Dilijan Central School: ”Storaket” Ermeni Mimari Stüdyosu



2. UWC Dilijan Uluslararası Okul: Britanyalı “Tim Flynn Architects” mimari bürosu

3. BigBek ofisi: “Snkh” Mimari Stüdyo

4. Yerevan Amerikan Üniversitesi: “Storaket” Stüdyo





5. AYB Okulu: “Storaket” Stüdyo

6. Smart Merkezler: Pol Kalustian Stüdyosu

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/06/ArchDaily-Ermenistan/182754