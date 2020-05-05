Türkiye’yi darbe, Erdoğan’ı idam ile tehdit etmişti! Firari Zarakolu’nun arkasında PKK ve Ermeni Diasporası çıktı

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İsveç’ten Başkan Erdoğan’a darbe tehdidinde bulunan Ragıp Zarakolu, terör örgütü PKK’nın yayın organı Özgür Gündemgazetesinde yazarlık ve danışma kurulu üyeliğini yaptı. Zarakolu, Evrensel Gazetesi’nde ve artı gerçek sitesinde yazılarına İsveç’ten devam ediyor. Yurt dışında çeşitli diaspora ve lobi kuruluşlarıyla irtibatı olduğu bilinen Zarakolu, PKK ve Ermeni diasporasıyla da iş birliğini sürdürüyor.

DAMLA KAYA

İsveç’te yaşayan Ragıp Zarakolu artı gerçek sitesinde “Makus kaderden kaçış yok” başlıklı köşe yazısında idam edilen Türkiye Devleti’nin Başbakanı Adnan Menderes ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı kıyaslayan bir yazı kaleme aldı. İdeolojik içerikli yazısında Türkiye’nni yakın tarihine göndermeler yaptı. Zarakolu yazının sonunda ise “Korona günleri, bırakın Türkiye’yi tüm dünyayı bir sorgulamaya yöneltmekte. Bundan RTE’nin ve tayfasının kaçması mümkün değil” dedi. Peki darbe çığırtkanlığı yapan Ragıp Zarakolu neden İsveç’te yaşamaya başlamıştı?

TÜRKİYE’YE 2013 YILINDAN BERİ GERİ DÖNÜŞ YAPMADI

Uzun yıllar Özgür Gündem Gazetesi’nin yazarlığını ve danışma kurulu üyeliğini yapan Ragıp Zarakolu, Evrensel Gazetesi’nde de yazılarının yayınlandığı 2011 yılında Barış ve Demokrasi Partisi’nin (HDP’nin önceki adı) Siyaset Akademisi’nde terör örgütü PKK’nın kara propagandasını yaptığı gerekçesiyle “Terör örgütüne yardım ve yataklık” suçlamasıyla hakkında dava açıldı. PKK’nın şehir yapılanması KCK’ya başlatılan operasyon sonrası, 2011 yılında tutuklandı. Zarakolu, 2012 yılında ise cezaevinden çıktı. Yargılama sürecinde İsveç’te yaşamını sürdürmeye devam eden Zarakolu 2013 yılından itibaren ise Türkiye’ye bir daha geri gelmedi. Türkiye iki yıl önce “Uluslararası Suçluların İadesi Anlaşması” çerçevesinde Ragıp Zarakolu’nun iadesini istedi. Ancak İsveç Mahkemeleri’nin iade talebini reddetti ve sonrasında da İsveç Hükümeti tarafından bu karar onaylandı.

Belge Yayıncılığı eşiyle birlikte kuran Ragıp Zarakolu, Kürt, Ermeni ve Pontus Rum gibi konularda yayınevinden birçok kitap yayınladı. Hatta yayıneviyle ilgili yaptığı bir söyleşi de Ragıp Zarakolu, Türkiye’de Ermeni Soykırımı olmadığı tabusunu yıktığını söyledi.

Zarakolu övünürcesine şunları vurguladı:

“1993 yılında ise doğrudan Ermeni Soykırımını konu alan Yves Ternon’un Ermeni Tabusu adlı kitabını yayınlamıştır. Bu bir ilkti. Yani Belge ilk yayınevlerinden biri değil, ilk yayıneviydi. Bu kitap yasaklanıp yargılanınca, 1994 yılında Vahakn Dadrian’ın Uluslararası ve Ulusal Hukukta Soykırım adlı kitabını yayınlamıştır. Bu kitabın yargılamasının beraat ile sonuçlanması ise, Türkiye’de soykırım tabusunun gevşemesinin ve yeni kitapların yayınlanmasının önünü açmıştır. 1997 yılında ise, Nazi Almanyası ve TC’nin birlikte yasakladığı Wefel’in Musa Dağ’da 40 Gün adlı kitabını yayınlayarak tabu kırıcılık işlevini sürdürmüştür. Belge 1996 yılından itibaren resmi tarihin bir başka tabusunu, Karadeniz/Pontos tabusunu deşmeye başladı (…) Belge yayınları resmi tarih anlayışına karşı zorlu bir kavga verdi. 1990 yılında resmi Türk Tarih Kongresinin davetlisi olan Prof. Vahakn N. Dadrian’ın akademik makalelerinin derlemesini Ermeni Soykırımında Kurumsal Roller, Türk Kaynaklarında Ermeni Soykırımı ve Osmanlı Müttefiki Ülkeler Kaynaklarında Ermeni başlıkları altında yaptık. Dördüncü cilt de hazır. Başlık “Ermeni Soykırımının Resmi Tarih Tarafından İnkarı” olacak. Bu arada Dadrian’ın anıtsal yapıtı, Ermeni Soykırımı Tarihi / Balkanlardan Anadolu ve Kafkasya’ya Etnik Çatışma’yı da yayınladığımız için mutluyuz!”

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI “TÜRKİYE KABUL ETSİN!” İSTEDİ

Ermeni kökenli İngiliz yazar George Jerjian’ın Ermeni Soykırımını Türkiye’nin kabul etmesinin savunduğu “Gerçek Bizi Özgür Kılacak” isimli kitabını yayınladığı için Ragıp Zarakolu 2008 yılında dava açıldı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada bu kitap nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti devletine alenen hakaret edildiği gerekçesiyle TCK’nın 301’inci maddesi uyarınca 6 ay hapis cezası aldı ancak bu da bin 400 lira adli para cezasına çevrildi ve sonrasında kendisinden verilen idari para cezası da alınmadı. Zarakolu, aynı kitapta “Atatürk’e hakaret ettiği” gerekçesiyle yargılandığı suçtan ise beraat etti.

PKK VE ERMENİ DİASPORASINA HİZMET EDİYOR!

Sözde Ermeni Soykırımı’nın olduğunu her ortamda dile getiren ve bu konuda yazılarına devam eden Ragıp Zarakolu, İsveç’te bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. Yurt dışında aktivist olarak tanımlanan gerçekte ise bir terör kaçağı olan Zarakolu’nun İsveç’te çeşitli lobilerin faaliyetinde yer aldığı biliniyor. Sözde Ermeni Soykırımı hakkında yurt dışında Ermeni diasporasına hizmetini de sürdürüyor. Ayrıca terör örgütünün yurt dışı bağlantıları ile de irtibatı olduğu çok iyi biliniyor.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/05/05/turkiyeyi-darbe-erdogani-idam-ile-tehdit-etmisti-firari-zarakolunun-arkasinda-pkk-ve-ermeni-diasporasi-cikti