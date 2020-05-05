Hollanda Kralı, büyükannesinin savaşta Yahudileri yalnız bıraktığını kabul etti

Kral Alexander’ın büyük büyükannesi Kraliçe Wilhelmina, 1962 yılına kadar tacını taşımıştı. Kraliçe savaş sırasında İngiltere’de sürgün hayatı yaşarken yaptığı 48 radyo konuşmasının sadece üçünde Yahudi soykırımından bahsetmişti.

Kraliçe Wilhelmina’nın savaş sırasında Hollanda’nın değişik kültürlere ait cemaatlerinin çektiği zorluklar hakkında radyo konuşmaları yaparken Yahudileri yok sayması o yıllarda dikkat çekmişti.

Hollanda’da Naziler ve Hollanda vatandaşı işbirlikçileri ülkedeki Yahudi nüfusunun yüzde 75’ini katletmişti.

Savaşta, Batı Avrupa’da en büyük Yahudi katliamı Hollanda’da yaşanmıştı. Savaştan evvel ülkede 140 bin Yahudi yaşıyordu. Günümüze kadar bu sayıya bir daha ulaşılmadı.

Kral Willem Alexander şöyle konuştu: “Kardeşlerimiz Yahudiler yalnız bırakıldı, teskin edici konuşmalarda bile adları telaffuz edilmedi. Nazilere karşı her zaman dik duran büyük büyükannemin bu davranışını unutmam mümkün değil.”

Şalom Gazetesi