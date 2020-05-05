GÜZEL ve ÖRNEK TABLO

GÜZEL ve ÖRNEK TABLO

Patrikhanemiz çatısı altında ihtiyaç sahibi insanlarımız için hazırlanan yardım kolilerinin sayısı 2.000 rakamına ulaştı. Yardım kolileri hazırlanmaya devam ediyor.

Bugün SAHAKYAN KORO’muz gönüllü olarak ve

tam kadro ile bu yardımın bir parçası oldular ve kolileri paketlediler.

Bu hizmet anlayışı ve açığa çıkan birlik ruhu takdire şayandır. Bu şekilde ancak “BEN” yerine “BİZ” demeyi öğrenebiliriz.

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՊԱՏԿԵՐ ՄԸ

Պատրիարքական Աթոռոյ առաջնորդութեամբ և հովանաւորութեամբ կազմակերպուած օժանդակութեան աշխատանքները տակաւ կը շարունակուին։ Այս առումով պատրաստուած տուփերուն թիւը հասաւ երկու հազարի։

Այսօր Սամաթիոյ Սահակեան Երգչախումբի անդամներ իրենց կամաւոր ծառայութեամբ մաս կազմեցին սոյն աշխատանքներուն։

Գնահատելի է դրսեւորուած սոյն ծառայութիւնն ու օրինակելի միասնականութեան ոգին, որուն շնորհիւ “ԵՍ”ը կը վերածուի ” ՄԵՆՔ”ի։

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/photos/pcb.1516616848498193/1516616821831529/?type=3&theater