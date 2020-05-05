Ermenistan’dan gönderilen uzmanlar, Nisan’da Suriye’de 5041 metrekare alan mayından temizledi

Ermenistan’ın, Suriye’de insanlık faaliyeti gösteren 4’üncü grubunda yer alan mayıncılar Nisan ayı boyunca 5041 metrekarelik alan, mayından temizlediler. Çalışmalar sırasında 16 tane PMN 2 kara mayını tespit edildi.

Ermeni Mayın Temizleme ve Uzmanlık Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu zaman sırasında Helep’in hastanelerine Ermenistan’dan gönderilen tıbbi malzeme ve çok sayıda ilaç teslim edildi. Ayrıca Suriye’ye gönderilen malzamelerin küçük bir kısmı da Halep Ermeni topluluğuna ait yetimhaneye verildi.

12 Nisan’da, Halep’teki Ermenistan Başkonsolosluğu ile işbirliğiyle Suriy’de insani misyonu yürüten Ermenistan Savunma Bakanlığına bağlı grup Halep Askeri Hastanesi’ne ve diğer tıbbi kurumlara tıbbi malzeme tespıt etmişti.

8 Şubat 2019 tarihinde doktor, mayın temizleme uzmanı ve onların güvenliğini sağlayacak personelden oluşan Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın 83 kişilik insani misyonu, Suriye’nin Halep kentine gönderildi. “Ermeni uzmanlar, Halep’in savaş operasyonları yapılmayan bölgelerinde, mayın temizleme, sivilleri mayın konusunda bilgilendirme ve sağlık hizmeti sağlama misyonunu gerçekleştiriyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/05/Ermenistan-Suriye/182673