Ermeni Uluslararası ilişkiler uzmanı Ermeni-Türk perde arkası müzakerelerine ve onların başarısızlığına değindi

Ermeni Uluslararası ilişkiler uzmanı Suren Sargsyan’a göre 7 Ocak 1992 tarihinden itibaren ABD resmi olarak Ermen-Türk ilişkilerinin normalleşme sürecinde kendi aracılığının birinci aşamasına start verdi. Aslında bu aşama 3 Kasım 1992 tarihine kadar devam etti.

ABD arşivlerinde yer alan bilgilere göre bu aracılık ‘günlük rejimiyle’ gerçekleştiriliyordu.

O dönemde Uluslararası ilişkiler uzmanının izlenimlerine göre Türkiye aşağıdaki ön koşulları öne sürüyordu:

1. Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanıması Ermenistan Dışişleri Bakanlığından gündeminden çıkarılmalıydı.

2. Ermenistan Türkiye’nin mevcut sınırları (toprak bütünlüğünü) tanımalıydı.

3. Ermenistan tarafından Türkiye’ye yönelik herhangi bir toprak talebi olmadığına dair açıklama yapılmalıydı.

4. Bağımsızlık Bildirgesi değiştirilmeliydi.

5. Ermenistan arması üzerinden Ararat Dağı kaldırılmalıydı.

6. Daha sonra ‘Karabağı Azerbaycan’a iade etme’ koşulu da eklendi ve sabit yerini buldu.

İşte bunlar pahasına Ermenistan Türkiye ile ilişkiler kurabilecekti.

“Eminim bugün de şartlar değişmedi”,- dedi Suren Sargsyan.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/05/Ermenistan-Türkiye-ABD/182649