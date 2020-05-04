Zohrab Mnatsakanyan: Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınması önemli bir gündem sorunundur – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınması ve kınanması, Ermenistan’ın en önemli meselesi olmaya devam etmektedir. Armenpress’e göre Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Parlamentodaki oturumu sırasında bunu belirtti.

Ona göre, Ermeni Soykırımı’nın tanınması ve kınanması uzun süredir evrensel öneme sahiptir, çünkü Ermeni Soykırımı’nın tanınması soykırım suçunu önlemek için en etkili adımlardan biridir.

Bakan Mnatsakanyan, “Bu bağlamda, Ermeni Soykırımı’nın tanınması gerçeği, yalnızca onları tanıyan halklar ile Ermeni halkı arasındaki dostluk ilişkileri nedeniyle değil, aynı zamanda dünyadaki ve bölgedeki yeni trajedilerin önlenmesi nedeniyle de önemlidir. Aslında, Ermeni Soykırımı’nın tanınması sürecinin, güvenliğin tehdidini kısıtlayıcı bir güç olduğuyla ilgili bir algılama oluşturulmuştur.” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu