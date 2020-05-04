Salgın günlerinde Dışişleri Bakanlığı’nın desteğiyle Ermenistan Cumhuriyeti’nin 2.035 vatandaşı anavatanlarına döndü – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ın Parlamento oturumu sırasında açıkladığına göre Mart ortalarında 2 binden fazla Ermeni vatandaşı Ermenistan’a döndü.

Ona göre Ermenistan’a dönen yurttaşlarımız İtalya, Gürcistan, Hindistan, Rusya, Polonya, ABD, Türkiye, Irak, Ukrayna, Kuveyt ve diğer ülkelerden geldi.

Mnatsakanyan, 4 Mayıs’ta Beyrut’tan 20 Ermenistan vatandaşı ve 6 Mayıs’ta Kazakistan’dan 30 vatandaşın anavatanlarına döneceğini söyledi. Uçuş ücretsiz olacak.

1 Mart’tan bu yana Ermenistan Cumhuriyeti’nin toplam olarak 63.000 vatandaşı Ermenistan’a döndü.

Ermenistan Kamu Radyosu