Ordu’da 10 yılda Osmanlı Ermeni ve Rum mimarlarının imza attığı 72 ev restore edildi

Türkiye’de, Ordu’nun Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde son 10 yılda Osmanlı dönem Rum ve Ermeni mimarisiyle inşa edilen ve otantik bir özellik taşıyan 72 tarihi ev restore edildi.

19. yüzyıl Ermeni ve Rum mimarisinin hakim olduğu evlerin bulunduğu Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde restorasyon çalışmaları 2010 yılında başladı.

2010’da 2’si Altınordu, 3’ü Fatsa ve 3’ü Ünye’de olmak üzere 8 ev ile başlayan restorasyon çalışmaları her yıl sayısını giderek arttırdı. Restorasyon çalışmaları kapsamında 2011 yılında 23, 2019 yılında 30 ev restore edildi.

Restore edilen evlerin büyük çoğunluğunu 100 yıllık otantik evlerin bulunduğu Altınordu ilçesinin Taşbaşı Mahallesi’ndeki Menekşe Sokak ile Sıtkı Can Caddesi’nde gerçekleştirildi.

ERMENİ HABER AJANSI