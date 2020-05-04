Mkitaryan’ı takımda tutmak için Roma Arsenal’a Türk futbolcusunu ve üstelik 10 miliyon euro vermeye hazır

İtalya’nın önde gelen takımlarından Roma Ermeni futbol yıldızı Henrikh Mkhitaryan’ı kendi takımında tutmak için Lonrda’nın Arsenal kulübüne yeni bir teklifte bulundu.

Uluslararası medyada yer alan bilgilere göre Roma Ermenistan Milli Takımı orta saha oyuncusu Mkhitaryan için Roma’da oynayan Türk futbolcu Cengiz Ünder’i Arsenal’a vermeye ve üstelik 10 miliyon euro ödemeye hazır.

Daha önce İtalya’nın Roma 2020 yılının yaz transferinde kira sözleşmesiyle takımda oynayan Henrikh Mkhitaryan’ın transferini satın almak isteğini dile getirmişti.

31 yaşında olan Henrikh Mkhitaryan 2019 yılının yazında Roma’ya katıldı. Daha önce Arsenal kadrosunda yer alan Mkhitaryan 58 maça katılıp 9 gole imza atmıştı Arsenal’da oynarken.

Roma’da sadece bu sezonda Ermeni futbol yıldızı Roma takımında 17 maça katıldı, 6 gole imza attı ve onun verdiği 4 tane pası golle sonuçlandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/04/Henrikh-Mkhitaryan-Roma-Arsenal/182548