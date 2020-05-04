Ermenistan’ın en yaşlı vatandaşı 115 yaşına girdi

Ermenistan’ın en yaşlı vatandaşı Vayots Dzor idari bölgesinde bulunan Gladzor ilçesinde yaşıyor.

Gladzor ilçe belediye başkanlığı kendi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda “Bugün 3 Mayıs tarihinde Gladzor ilçemizin en yaşlı kadını Siruş Sumbat kızı Margaryan 115 yaşına girdi” ifadelerine yer verdi.

Siruş nine Ermenistan’da yaşayan en yaşlı vatandaşıdır. İlçe Belediye Başkanlığı açıklamasında yaş günü vesilesiyle Siruş nineyi tenrik ederek sağlık ve bütün yaşlılara uzun ömürler diledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/04/Ermenistan-yaşlı-kadın/182471