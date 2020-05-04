Ermenistan başkentinin gökyüzünde SU-30 savaş uçakları geçit töreni için hazırlık uçuşları gerçekleştirdi

Ermenistan’ın başkenti Yerevan’ın gökyüzünde modern SU-30 savaş uçakları hazırlık uçuşları gerçekleştiriyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan’ın sunduğu bilgilere göre 9 Mayıs tarihinde Zafer Bayramı vesilesiyle geçit töreni gerçekleştirilecek.

Koronavirüs salgınından dolayı diğer etkinlikler gibi bu tören de özel şartlarda düzenlenecek.

Sadece havada savaş uçaklarının geçit töreni yapılacak ve bu törende Ermenistan’ın son zamanlarda elde ettiği modern SU-30 savaş uçakları da yer alacak.

Daha önce de Rusya Güney Askeri Bölgesinin Basın Servisi 9 Mayıs Zafer geçidine Ermenistan’da bulunan Rus askeri üssünden yaklaşık 210 uçak ve helikopterlerin yer alacağını bildirmişti.

ERMENİ HABER AJANSI