Ermeni Soykırımı’na değinen Charlie Laderman’ın kitabı, ‘Arthur Miller’ Enstitüsü ödülüne layık görüldü – Ermenistan Kamu Radyosu

Charlie Laderman, ‘Arthur Miller’ Enstitüsü’nün “Ermeni Sorunu, İnsani Müdahale ve Dünya Düzeni hakkında Anglo-Amerikan Vizyonları” adlı kitabı nedeniyle İlk Kitap Ödülü’nü aldı. Bunun üzerine Londra’nın ‘King’s College’ sitesinde bildirildi.

Laderman, kitabının bütün bir topluluğun toplu katliamı ve bunu önleme stratejileriyle ilgilendiğini söyledi. Laderman, “Arthur Miller Enstitüsü’ne bu ödül için ve ayrıca tarihin asri meydan okumaları aydınlatabileceğini kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Savaş Araştırmaları Departmanı’nın misyonu için bu bir kilit ilkesi olmaktadır.”dedi.

ABD ve İngiltere’nin Ermeni Soykırımı’na nasıl tepki verdiğini inceleyen Laderman’ın kitabı, insani müdahalenin olasılıklarını, sınırlamalarını ve devam eden ikilemlerini araştırıyor.

‘Arthur Miller’ Enstitüsü yıllık ödülü, İngiliz Amerikan Araştırmaları Derneği ile birlikte veriliyor.

Ermenistan Kamu Radyosu