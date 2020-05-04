El Ezher ve Vatikan’dan koronavirüse karşı ‘ortak dua’ çağrısı

Vatikan ile El-Ezher arasında kurulan ‘İnsani Kardeşlik Belgesi Yüksek Komitesi’ farklı dil, renk ve inançlardan insanlara küresel bir çağrıda bulundu.

Bir arada, kardeşçe yaşam’a dikkatleri çekmek için Vatikan ile El-Ezher arasında imzalanan ‘İnsani Kardeşlik’ belgesinin hayata geçirilmesi için kurulan ‘İnsani Kardeşlik Belgesi Yüksek Komitesi’ farklı dil, renk ve inançlardan insanlara dün küresel bir çağrıda bulundu. Söz konusu çağrıda şu ifadelere yer verildi:

“Farklı dinlere ve inançlara göre değişen şekilde dua ederek, ibadetlerimizi yerine getirerek ve iyi ameller işleyerek, yüce Tanrı’dan Covid-19 salgınını bizden def etmesini, bu sıkıntılı durumda tüm dünyaya yardımcı olmasını, bilim adamlarına virüsü yok edecek bir ilaç keşfetmeleri için ilham vermesini ve dünyayı salgının neden olduğu tüm sağlık, ekonomik ve sosyal yansımalardan kurtarmasını diliyoruz.”

El-Ezher tarafından dün yapılan açıklamada, dünyanın yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından acı çekiyor olması nedeniyle ‘küresel bir çağrının’ yayınlandığı belirtildi.

El-Ezher ve Vatikan, Şubat 2019’da Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) ‘İnsani Kardeşlik’ belgesine imza atmıştı. Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın kararı ile kurulan ve 11 üye ülkeden oluşan söz konusu komite, ‘İnsani Kardeşlik’ belgesinin hedeflerine ulaşmak için kurulmuştu. El-Ezher’in açıklamasına göre, ‘İnsani Kardeşlik Belgesi Yüksek Komitesi’, tüm dini mezhepleri 14 Mayıs’ın insanlık için küresel dua günü ilan etmeye davet etti. Ortak çağrıda aynı zamanda şu ifadeler kullanıldı:

“Tüm dini liderleri ve dünyanın dört bir yanındaki insanları, insanlığın bu salgından kurtulması, güvenlik, istikrar, sağlık ve büyümenin yeniden sağlanması, salgının bitişinin ardından dünyamızı insanlık ve kardeşliğin daha önce hiç olmadığı yoğun yaşandığı bir hale gelmesi için bu insani çağrıya cevap verip yüce Tanrı’ya tek bir ağızdan seslenmeye davet ediyoruz.”

https://www.habervakti.com/dunya/el-ezher-ve-vatikandan-koronaviruse-karsi-ortak-dua-h110323.html