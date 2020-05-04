DSİ, Kars-Ermenistan sınırında arazi ve toprak kaybını önlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Kars’a yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak veyerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Kars’a yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Kars ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

-Arpaçay Deresi Kenarındaki Digor İlçesi Halıkışla Köylülerimizin Arazileri İle Ülkemiz Toprak Kaybı Önlendi-

Türkiye ile Ermenistan arasında sınır teşkil eden Arpaçay Çayı kenarında yer alan Kars ili Digor ilçesi Halıkışla Köyündeki vatandaşların arazileri ve ülkemiz topraklarının, Arpaçay Çayında meydana gelen taşkınların oluşturduğu menderesler, oyulmaların ve toprak erozyonunun önlenmesi amacıyla DSİ 24. Bölge Müdürlüğü tarafından kendi iş makineleri ve personelinin marifetiyle yürütülen toplu makineli çalışma yapıldı.

Gerçekleştirilen bu toplu makineli çalışma ile 1500 metre uzunluğundaki Arpaçay Deresi yatağı kenarında taş tahkimatlı sedde imalatı yapıldır. Bu çalışma çerçevesinde 4.000 m3 kazı, 15.000 m³ sedde dolgusu, 7.000 m³ taş tahkimatı, 750 m3stabilize malzeme serilmesi ve 44.250 m3 malzeme nakli sağlanarak işte %100 fiziki gerçekleşme sağlandı.

-Bölge de Toprak Kaybı Engellenmiştir.-

İş makineleri ve personellerinin marifetiyle gerçekleştirilen bu taşkın koruma tesisi sayesinde sınır kontrollerinin emniyetli bir şekilde sağlanması, Halıkışla köyü arazilerinin korunması ve ülkemiz topraklarının erozyon neticesinde kayıplarının önlenmesi temin edildi.

DSİ 24. Bölge Müdürlüğü imkânları ile yapılan bu çalışma ile aynı zamanda 2 milyon 500 bin lira ekonomik katkı da temin edildi.

Kaynak: DSİ, Kars-Ermenistan sınırında arazi ve toprak kaybını önlendi