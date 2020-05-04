Azerbaycan’da yaşanan deprem Ermenistan’da da hissedildi

4 Mayıs tarihinde Ermenistan saatiyle 00:04’te (Greenwich saatiyle 3 Mayıs saat 20:04) Ermenistan’ın Olağanüstü Hal Bakanlığı’nın Sismik Koruma Servisi, 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

Depremin merkez üssünün, Gürcistan –Azerbaycan sınırındaki Gence şehrinin 38 klometre kuzeyinde bulunduğu öğrenildi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntıların yer yüzündeki şiddeti merkez üssünde 5-6 olarak değerlendirildi. Ermenistan’ın Tavuş ve Lori idari bölgelerinde depremin hissedilen şiddeti 2-3 oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/04/Gence-Ermenistan-deprem/182455