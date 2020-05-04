ABD’de kiliselerin ibadete kapanması kararına karşı dava açıldı

ABD’de bir kilise, salgın önlemleri kapsamında kiliselerinin ibadete kapanması kararına karşı dava açtı

ABD’nin Illinois eyaletinde bir kilise, Illinois Valisi’nin koronavirüs salgınını kontrol altına almak için yürürlüğe koyduğu genelgeye dava açtı. Kilise, açılan davanın ardından, Pazar günü kilise ibadetlerini yerine getirerek Vali J.B Pritzker’in sokağa çıkma yasağına fiilen karşı koydu.

Stephonson ilçesinde bulunan yaklaşık 80 kişilik cemaati olan Lena Kilisesi, Pazar sabahından itibaren yeniden ibadete açıldı.

Pritzker’in sokağa çıkma yasağı kararı, 21 Mart tarihinde yürürlüğe girmişti. Papaz Stephen Cassell, toplanma yasağını delerek kiliseyi yeniden ayin ve ibadete açtı. Bunun üzerine eyalet, koronavirüs salgını nedeniyle halk sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle kiliseye ihtarname gönderdi.

Chicago merkezli muhafazakar bir hukuk bürosu olan Thomas More Topluluğu, kilisenin vekili sıfatıyla yerel mahkemeye dava açtı.

Davanın açıldığı aynı gün Vali Pritzker, sokağa çıkma yasağında değişiklik yaparak dini etkinliği yasaktan muaf etkinlikler listesine ekledi. Buna karşın, Cuma gününden 30 Mayıs’a kadar yürürlükte kalacak yeni genelgede de dini toplantılara sadece 10 kişi veya daha az olması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla izin veriliyor.

Kararda dini organizasyon ve ibadetlerin, cemaatin sağlık ve güvenliğini korumak adına online ya da arabadan yerine getirilmesi isteniyordu.

Davada Papaz Cassel ve vekili; Vali Pritzer’in yayınladığı genelgeyle, dini inançların yerine getirilmesine karşı ayrımcı davrandığını ve dindarlara “ikinci-sınıf yurttaş” muamelesi yapıldığını iddia ediyor.

Newsweek’e konuşan İlçe Sağlık Departmanı avukatı ise mahkemenin davayı Cumartesi gecesi reddettiğini ve Pazar günü gerekçeli kararını yayınladığını söyledi.

Kaynak: Newsweek

https://www.birgun.net/haber/abd-de-kiliselerin-ibadete-kapanmasi-kararina-karsi-dava-acildi-299527