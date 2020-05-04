ABD Redmond şehrindeki tek Ermeni Kilisesi’ne vandal saldırı

ABD’nin Washington eyaletinin Redmond şehrinde bulunan Ermeni kilisesi, geçtiğiiz günlerde vandal saldırısına uğradı.

“Arevelk” gazetesinin haberine göre, hedef alınan Surb Harutyun Ermeni Kilisesi’nin mihrabın arkasındaki cam pencerenin camları kırıldı. Polise haber veren bekçiler, saldırıcıların, camları kırmak için kilise bahçesindeki Ermeni Soykırımı anıtının taşlarını kullandı.

Olay vesilesiyle soruşturma başlatıldı, bölgedeki Ermeni kuruluşlar ise bu vahçi saldırıyı en sert dille kınadı.

Surb Harutyun Kilisesi, yaklaşık 3.000 Ermeni ailenin yaşadığı Redmond bölgesindeki tek Ermeni kilisesidir.

ERMENİ HABER AJANSI