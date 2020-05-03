Kapalıçarşı adeta kan ağlıyor! 40 esnaf koronavirüsten yaşamını yitirdi

Mevlüt Yüksel

Dünyanın en eski kapalı alışveriş merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı yaklaşık 44 günden beri kapalı tutuluyor. Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasının görüldüğü Kapalıçarşı’da 40 esnafın virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Dünya ve Türkiye, son 6 ayda,on binlerce insanın ölümüne neden olan, çağın en büyük salgın hastalığı korona virüsü ile mücadelesini sürdürüyor.

KORONA EN BÜYÜK DARBEYİ TİCARET VE TURİZME VURDU!



Korona Virüsü,dünyada yaklaşık 244 binden fazla insanın ölmesine ve 3 milyon 44 bin insanın da hasta olmasına neden olurken,turizmi ise tamamen sona erdirdi.Yine yaklaşık 4 milyar insan evlerine kapandı.



KAPALIÇARŞI ADETA KAN AĞLIYOR!



Koronavirüsün ticaret ve turizm açısından en çok etkilediği ülkeler İtalya, Fransa ve İspanya olurken, Türkiye, en az etkilenecek ülkeler arasında yeralıyor.

Koronavirüs nedeni ile başta büyük şehirlerdekiler olmak üzere, çok sayıda AVM kapanmak zorunda kaldı.

Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı da yaklaşık 44 günden beri kapalı tutuluyor.

SuperHaber’in elde ettiği bilgilere göre, ilk koronavirüs vak’ası Kapalıçarşı’da bir kuyumcu da görüldü.

Büyük bir gizlilik içinde tedavi altına alınan kuyumcu, bir süre sonra yaşamını yitirdi.

Bu vak’adan sonra Kapalıçarşı, Esnaflar Derneği, Fatih Belediyesi ve İBB tarafından 3 kez dezenfekte edilmişti.

SuperHaber’in elde ettiği bilgilere göre, Kapalıçarşı’nın tam 40 esnafı koronavirüse yakalanarak yaşamlarını yitirdi.

Kapalıçarşı’nın koronaya yenik düşen 8 esnafının süryani cemaatinden oldukları öğrenildi.

Yine SuperHaber’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ölenlerin Çukur Han’dan oldukları ifade edildi.

https://www.superhaber.tv/kapalicarsi-adeta-kan-agliyor-40-esnaf-koronavirusten-yasamini-yitirdi-galeri-274056?p=7