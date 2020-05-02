Aurora Ödülü adayları açıklandı

Alin Ozinian

2016 yılından bu yana Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da, olağanüstü koşullar altında insanlık için mücadele edenlere verilen Aurora İnsanlık Ödülü’nün bu yılki adayları açıklandı. Ödül çalışmalarına pandemi ile mücadele damgasını vurdu.

24 Nisan 2020’de yani Ermeni Soykırımı Anma Günü’nde Aurora İnisiyatifi, bir asır önce öldürülen Ermenileri onurlandırmak ve bu yıl COVID-19 küresel salgınıyla savaşanların da dahil olduğu “modern kahramanları” seçmek için, çevrimiçi bir toplantı düzenledi.

İsmini Soykırım’dan kurtulan Arşaluys Mardiganian’dan alan “Aurora Uyanan İnsanlık Ödülünü” vermek için bir araya gelen inisiyatif temsilcileri yıllardır sürdürdükleri sembolik geleneklere uygun olarak, cesaret, adanmışlık ve bağlılık değerlerinin yüceltilmesi için Aurora Ödülü Seçim Komitesi tarafından seçilen 2020 Aurora Ödülü aday isimlerini açıkladı.

Ermeni Soykırımı’ndan kurtulanlar adına, kurtarıcılarına şükran duygusunu yansıtan bir “iade-i itibar borcu” sayılan Aurora İnsanlık Ödülü, her yıl 1 milyon ABD Dolar tutarında bir meblağı, insansever ve barışçıl eylemlere ilham vermek adına bağışlıyor.

“Birbirimizin bekçisiyiz”

“Biz dünyanın bir parçasıyız; biz insanlığın bir parçasıyız. Ahlaki açıdan doğru kişilerin, korkunç zamanlarda yalnız olmadığımızı hatırlatabileceğine dair bir örnek oluşturuyoruz. Biz birbirimizin bekçisiyiz. Dayanışma ve merhamet duygularını temsil ediyoruz,” diyen Aurora Ödül Seçim Komitesi üyesi ve kurucu Vartan Gregorian bu yıl dünyanın koronavirus ile verdiği mücadelenin de önemine vurguda bulundu.

Aurora Ödül Seçim Komitesi Başkanı Lord Ara Darzi, 2020 Aurora Ödülü adaylarını duyururken şunları söyledi: “Aurora daha geniş bir insani yardım hareketi oluşturmak ve bir yardımlaşma döngüsünü sürdürmekle ilgilidir. Bu gelenekleri bugün çevrimiçi hale getirerek mevcut durumumuza adapte oluyoruz, insanları bir araya getiriyoruz, insanlığın nezaketini hatırlıyor ve bu kahramanların çalışmalarını kutluyoruz ”dedi.

Adaylar şu şekilde belirlendi:

1. Fartuun Adan ve Ilwad Alman – Love Does, Panzi Vakfı ve Prajwala;

2. Angélique Namaika – Görünmez Çocuklar ve Caritas Internationalis;

3. Sophie Beau ve Klaus Vogel – SOS AKDENİZ;

4. Sakena Yacoobi – Afgan Öğrenme Enstitüsü, Uluslararası Umut Oluşturma ve Kadın Mülteci Komisyonu A.Ş.

Aurora İnsiyatifi Kurucu Ortağı Noubar Afeyan da Aurora Ödülü’nün temelindeki ilham ile mevcut kriz arasında paralelliklere dikkat çekti: “İnsanları başkalarını kurtarmaya motive eden insan ruhu, çok azımızın deneyimlediği, ancak birçok Ermeninin hayatını kurtaran şeydir. Bugün, aynı ruh tüm dünyaya dağılmalı. Her toplumda modern kurtarıcılar, virüsle mücadele edip, hayat kurtarmaya çalışanlar var. Şimdi Ermenilerin 105 yıl önce ne hissettiğini hissediyorlar. Fail farklı olsa da etkiler oldukça benzer” dedi.

Aurora Kurucu Ortağı Ruben Vardanyan da, tarihi referanslar da verdiği konuşmasında krizden çıkılması için yeni çözümler çağrısında bulundu: “Bugün anladığımız şey sadece Ermeniler için değil, dünya için de çok önemli. Şimdi yeni bir sorunla karşı karşıyayız ve her şey kilit konularla, insan değerlerimizle ilgili. İleriye bakmak ve geçmişinizi hatırlamak bence bugünün kritik mesajı. Pandemi krizi kabul etmemiz gereken yeni bir gerçeklik yaratıyor. Ancak yerel olarak izole edilmiş olsak da, aynı zamanda küresel olarak bağlı kalıyoruz. Hepimiz küresel resmin bir parçasıyız ”dedi.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/23981/aurora-odulu-adaylari-aciklandi