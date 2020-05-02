ABD’den Ayasofya ve Kariye’ye özel rapor

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10 bin km öteden camilerimize burnunu sokmaya çalışıyor.

Ali Çağlar Tınbek

ABD, Türkiye’deki dini özgürlük koşullarına ilişkin skandal bir rapor yayımladı. Amerika Dış İlişkiler Konseyi (CFR) Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu’nun, Türkiye’de bulunan Kariye ve Ayasofya camilerine ilişkin özel bir araştırma yaparak rapor düzenlediği ortaya çıktı. Türkiye’nin inanç sistemini kapsayan raporda, “Kariye ve Ayasofya camilerinin müze olmaktan çıkarılıp cami yapılması kabul edilemez” denilirken, endişenin giderilmesi yönünde ABD yönetiminden Türkiye’ye karşı yaptırım ve baskı yapması istendi.

AYASOFYA VE KARİYE HAKKINDA HADSİZ İFADELER!..

Siyonist kuruluş CFR’nin raporunda ABD ve Türkiye’nin müttefik olduğuna vurgu yapılırken, Ayasofya ve Kariye camilerine ilişkin şu tespitler kayda geçiyor: “1935 yılında müze olarak yasal statüye sahip olan Ayasofya, Rum Ortodoks bazilikasıdır. Ayasofya’nın 1935 yılından beri her an camiye dönüştürülme ihtimali vardır. Kasım 2019’da alınan Danıştay kararı ile eski bir Rum Ortodoks kilisesi olan Chora (Kariye) Müzesi’nin Kariye Camii olması muhtemel görünüyor. Böylece muhtemelen Ayasofya’nın benzer dönüşümü için emsal teşkil edecektir.”

CIA, TÜRKİYE’DEKİ 82 MİLYONU FİŞLEMİŞ

İslam ülkelerinde sinsi faaliyetler yürüten Amerikan gizli haber alma servisi CIA’nın Türkiye’ye ilişkin hazırladığı fişleme raporunda, şu ifadeler dikkat çekiyor:

Türkiye nüfusu yaklaşık 82 milyon, bunun yüzde 99,8’i Müslüman olarak tanımlanıyor. Türkiye’nin yüzde 77,5’i Sünni inanca sahip. Ülke nüfusunun yüzde 0,2’si ateist, Ermeni Apostolik, Bahaî, Bulgar Ortodoks, Keldani Katolik, Yunan Ortodoks, Yehova’nın Şahitleri, Yahudiler, Protestanlar, Roma Katolikleri, Süryani Katolikleri, Süryani Ortodoksları ve diğer dini cemaatler bulunmaktadır.

Bozguncu ABD, Türkiye’deki dini özgürlük koşullarına ilişkin skandal bir rapor yayımladı. Amerika Dış İlişkiler Konseyi (CFR) Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu’nun, Türkiye’de bulunan Kariye ve Ayasofya camilerine ilişkin özel bir araştırma yaparak rapor düzenlediği ortaya çıktı. Özel olarak 11 Müslüman ülkenin mercek altına alındığı raporun Türkiye bölümünde, Kariye ve Ayasofya camilerinin üzerinde durulduğu görüldü. Türkiye’nin inanç sistemini kapsayan raporda, “Kariye ve Ayasofya camilerinin müze olmaktan çıkarılıp cami yapılması kabul edilemez” denilirken, endişenin giderilmesi yönünde ABD yönetiminden Türkiye’ye karşı yaptırım ve baskı yapılması istendi.

AYASOFYA VE KARİYE HAKKINDA HADSİZ İFADELER

Siyonist kuruluş CFR’nin raporunda ABD ve Türkiye’nin müttefik olduğuna vurgu yapılırken, Ayasofya ve Kariye camilerine ilişkin şu tespitler kayda geçiyor: “Ağustos 2019’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da bir Süryani Ortodoks Kilisesi temel atma törenine katıldı. Ancak, 1935 yılında Müze olarak yasal statüye sahip olan Ayasofya Rum Ortodoks bazilikasıdır. Ayasofya’nın 1935 yılından beri her an camiye dönüştürülme ihtimali vardır. Kasım 2019’da alınan Danıştay kararı eski bir Rum Ortodoks kilisesi olan Chora (Kariye) Müzesi, Kariye Camii olması muhtemel görünüyor. Böylece muhtemelen Ayasofya’nın benzer dönüşümü için emsal teşkil edecektir’

TÜRKİYE’YE NİFAK TOHUMU EKİYORLAR

Raporda dikkat çeken başka bir ayrıntı ise 15 Temmuz darbe girişiminin faili olan FETÖ’nün Türkiye’de ki faaliyetlerine yer verilmiş olması. CFR, Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu’nun Fethullah Gülen’den Amerikan din adamı diye bahsediyor. Raporda 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişimi övülerek, girişimin başarılı bulunduğu ifade ediliyor. Alçak darbe girişimini meşru sayan ve başarıya ulaşmış olarak gören Siyonist CFR’nin, FETÖ’nün ülkemizdeki yapılanmasının arkasında olduğu ve teröristleri her alanda desteklediği belirtiliyor. Darbe girişiminde masum insanların ölümüne sebep olan FETÖ’cülerin ceza evlerine atılması, Siyonist CFR’yi oldukça rahatsız ediyor. Ayrıca raporda Alevi vatandaşlarımızı da ayrı bir etnik grup gösteren kuruluş, bozguncu zihniyetini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

CIA TÜRKİYE’DEKİ 82 MİLYONU FİŞLEMİŞ

Öte yandan İslam ülkelerinde sinsi faaliyetler yürüten Amerikan gizli haber alma servisi CIA’nın Türkiye’ye ilişkin hazırladığı fişleme raporunda, “Türkiye nüfusu yaklaşık 82 milyon, bunun yüzde 99,8’i Müslüman olarak tanımlanıyor. Türkiye’nin yüzde 77,5’i Sünni inanca sahip. Ülke nüfusun yüzde 0,2’si ateist, Ermeni Apostolik, Bahaî, Bulgar Ortodoks, Keldani Katolik, Yunan Ortodoks, Yehova’nın Şahitleri, Yahudiler, Protestanlar, Roma Katolikleri, Süryani Katolikleri, Süryani Ortodoksları ve diğer dini cemaatler bulunmaktadır’ ifadelerine yer verilmesi dikkat çekiyor.

https://www.milligazete.com.tr/haber/4321281/abdden-ayasofya-ve-kariyeye-ozel-rapor