Papa, 1 Mayıs’ta işçileri kutsadı

Vatikan’da İşçi Bayramı nedeniyle konuşma yapan Papa Francis, “Kimse işsiz kalmasın. Herkese adil ücret ödensin” mesajı verdi.

Hanife Ceren Kılıç

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir konuşma yaptı.

Vatikan’daki Casa Santa Marta binasında konuşan Papa Francis, işçiler için dua etti.

Papa, duasında işsizlik ve adil ücrete dikkat çekti.

“Kimse işsiz kalmasın”



Konuşmasına “Bugün işçilere adanmış İşçi Bayramı günü” diye başlayan Katoliklerin ruhani lideri, “Hiç kimsenin işsiz kalmaması ve herkese adil bir ücret ödenebilmesi için dua edelim.” ifadesini kullandı.

Papa’dan işçilere mesaj



İşçiler için temennilerini sürdüren Papa, “İş haysiyetinden ve dinginliğin güzelliğinden yararlansın.” diye konuştu.

İnsan emeğinin, evrenin yaratılmasından bu yana var olduğunu dile getiren Papa, işin kendi içinde iyilikler barındırdığını belirtti.

https://www.habernediyor.com/dunya/papa-1-mayis-ta-iscileri-kutsadi-h37075.html