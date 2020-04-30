Türkler Ermeni Soykırımı paylaşımı nedeniyle Kim Kardashian’a zulmederler – Ermenistan Kamu Radyosu

Türk sosyal medya kullanıcıları, Amerikalı-Ermeni tv şov yıldızı Kim Kardashian’a Osmanlıda 1915 Ermeni Soykırımı Anma Günü’ne adanmış bir paylaşım için zulmetmeye çalışıyorlar.

Instagram’da yayınlanan şov yıldızının fotoğrafları, Ermeni Soykırımı’nın belgesel kanıtıdır. Fotoğrafların yanında Soykırım hakkında kısa bilgiler yayınlandı.

Kardashian fotoğrafları yayınlayarak, “24 Nisan 1915’te katliam başladı. İlk başta Ermeni aydınlar öldürüldü. Sonra Osmanlı Türkleri kadınlara ve çocuklara geçti. Onlar açlıktan, tecavüze uğrayan ve öldürülen atalarım. 1915’te 1.5 milyon Ermeni öldürüldü.” diye yazmıştı.

Ermenistan Kamu Radyosu