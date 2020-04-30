Türkiye Ermeni Soykırımı’nı 1919’da tanıdı – Ermenistan Kamu Radyosu

İnfoteka24.ru – Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Ruben Safrastyan, ‘HAYASA’ kültür ve eğitim merkezi müdürü ile yaptığı röportajda, Mütteffik ülkeleri – Rusya, İngiltere ve Fransa’nın imzaladığı bildiriye göre, Osmanlıda Ermenilerin kitlesel katliamının insanlığa karşı bir suç olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesinin nedenleri konusunda Safrastyan, asıl nedenin Türkiye’nin pan-Türk hedefleri olduğunu ve ayrıca Türkiye’ye Rusya saldıran değil, tam tersi, Rusya’ya saldıran Türkiye olduğunu söyledi.

Safrastyan aynı zamanda Ermenilerin Türk ordusuna çağrıldıklarını, ancak Türkiye, Ermenilere karşı yönelik eylemlerini haklı göstermek için Van Ermenilerini isyan etmekle suçlayarak tarihi gerçekliği çarpıttı.

Akademisyen, Jön Türklerin önderi Taleat Paşa’nın Osmanlıcılığın fikirlerini gerçekleştirmeye çalıştıkları için 1910’da Türkiye’deki Ermenilerin tamamen imha edilmesinin başlangıcını düşünüyor. Bununla birlikte Ermeni meselesinin barışçıl bir şekilde çözülemeyeceğini doğrulandı. O zaman bile, Rusya’yı sınırlayan bölgelerde Ermenileri öldürme talimatı verilen silahlı gruplar oluşturulmaya başladı.

Batı Ermenistan’ın kaybedilmesi Türkiye için devletin çöküşü anlamına geliyordu, onun için Ermenilerin kendi bölgelerinden tehcir edilmelerini organize etme emri olmasına rağmen, Jön Türkler Merkez Komitesi Ermenileri yok etme emrini verdi.

Suriye topraklarında çok fazla yeniden yerleştirilmiş Ermenilerin olduğu ortaya çıktığında (emrine göre, Ermeniler yeniden yerleşim yerinde nüfusun % 10’unu oluşturmalıydı), 1916’da Suriye’deki Ermenileri fiziksel olarak imha etmek için yeni bir emir verildi, böylece ikinci bir soykırım meydana geldi.

Jön Türkler, Türkiye’nin yenilgisinden sonra 1918’de iktidarı teslim olduklarında, muhalif güçler onların yerini aldı. Ardından parlamento faaliyete geçti. Parlamentonun yeni üyeleri, savaş yıllarında Ermenilerle ilgili olarak ne olduğunu cevaplamalarını istedi. Bu konuyla ilgilenmek için özel bir meclis komisyonu oluşturuldu. Jön Türk sonrası Türkiye hükümetinin İçişleri Bakanı komite toplantılarından birine çağrıldı. İçişleri Bakanlığı’nın resmi belgelerine göre 600.000 Ermeni sınır dışı edildi.

Bunun yanısıra, o zamanda Sultan’ın kuvvetleri, Konstantinopolis’i işgal eden İngiltere ve Fransa’nın baskısı altındaydı. Bu şartlar altında Sultan, Türkleri Birinci Dünya Savaşı’na yasadışı olarak katıldıkları ve ikincisini Osmanlı İmparatorluğu sivillerinin öldürülmesini organize etmekle suçlayan özel bir askeri mahkeme kurdu.

Elbette, belgelerde “Ermeniler” kelimesinden mümkün olan her şekilde kaçınıldı, ancak “siviller” denildiğinde Ermenilerin kastedildiğini herkes anlıyordu.

Ermenistan Kamu Radyosu