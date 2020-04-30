Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı, Mart ayından beri halka 95.000 dolarlık yardım dağıttı

Ermenistan’da koronavirüs salgınının yayılmaya başladığı Mart başından beri Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı tarafından 45.5 milyon dram (yaklaşık 95.000 ABD doları) değerinde yardım dağıtıldı.

Koronavirüs salgınının önlenmesi ve salgından doğan ekonomik sorunların giderilmesi hedefiyle gerçekleştirilen çeşitli sosyal ve hayırseverlik projeler kapsamında yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ilk önce gıda desteği verildi.

28 Nisan’da ise aynı hedefle 55 milyon dram (yaklaşık 115.000 ABD doları) değerindeki yeni bir gıda yardım projesinin hazırlıkları başlatıldı.

Hatırlanacağı üzere, salgının yayılmasını önlemek hedefiyle Ermenistan hükümeti tarafından 16 Mart tarihinden 14 Mayıs’a kadar ülkede OHAL ilan etmiştir. 25 Mart’tan itibaren ise ülkede vatandaşların sebest dolaşım hakkı sınırlandırıldı.

ERMENİ HABER AJANSI