Korona yüzünden işsiz kalan trans seks işçilerine Vatikan’dan yardım

Vatikan, İtalya’da korona virüsü salgını nedeniyle işsiz kalan bir grup trans seks işçisine gıda için para yardımı yaptı. Seks işçilerine para gönderen Papalık Sosyal Yardım Sorumlusu Kardinal Konrad Krajewski, “Bu durumun neden bu kadar ilgi gördüğünü anlamıyorum” dedi.

DUVAR – Katolik Kilisesi, İtalya’nın başkenti Roma’da korona virüsü salgını nedeniyle işsiz kalan bir grup trans seks işçisine gıda için para yardımı yaptı. Papalık Sosyal Yardım Sorumlusu Kardinal Konrad Krajewski, “Bu durumun neden bu kadar ilgi gördüğünü anlamıyorum. Kilisenin bunu yapması normal” dedi.

Roma yakınlarındaki bir sahil kasabasında işsiz kalan trans birey seks işçileri, yemek alabilmek için yerel kilisenin Katolik rahibine başvurdu. Ancak rahip, korona salgını nedeniyle kilisenin bağış kapasitesinin tükenmesi nedeniyle “Papa’nın Robin Hood’u” lakabıyla tanınan Kardinal Krajewski’yle temasa geçti. Krajewski de, sorumlusu olduğu Vatikan sosyal yardımlaşma fonundan seks işçilerine para gönderdi.

‘KİLİSE BİR SAHRA HASTANESİ GÖREVİ GÖRÜR’

Reuters’a konuşan Krajewski, bu yardımın özellikle ses getirmesini anlamlandıramadığını söyleyerek, yaptığının kilise için sıradan bir çalışma olduğunu, kilisenin bu şekilde bir sahra hastanesi işlevi gördüğünü söyledi. Krajewski, yardıma ihtiyacı olan trans birey seks işçilerinin büyük ihtimalle kayıtlı olmadığını ve bu nedenle sosyal yardım başvurusunda bulunamadığını belirtti; “Her şey kapalı. Onların da kaynakları yok. Rahibe gittiler. Bir siyasetçiye veya milletvekiline gidemezlerdi” dedi.

‘İSA OLSA AYNISINI YAPARDI’

Dünyanın en genç kardinallerinden biri olan 56 yaşındaki Krajewski, “Gerçekten zordalar çünkü bazen pasaportları, onları kontrol eden kişiler tarafından ellerinden alınıyor… İsa olsa aynısını yapardı” diye konuştu.

HÜKÜMETE MEYDAN OKUYUP KESİLEN ELEKTRİĞİ AÇMIŞTI

Polonyalı kardinal, geçtiğimiz yıl çoğu göçmen olan yüzlerce evsiz kişinin Roma’da yaşadığı işgal evinin elektriğinin kesilmesine tepki göstererek, binadaki polis mührünü söküp elektriği yeniden açmıştı. Bu hamle, Vatikan’ın dönemin içişleri bakanı Matteo Salvini’nin göçmen karşıtı politikalarına meydan okuma olarak yorumlanmıştı.

Krajewski, Papa Francis tarafından sosyal yardım sorumluluğuna atandığı 2013’ten bu yana, Vatikan’daki evsizlere geceleri bizzat yemek dağıtıyor. Kardinal, Vatikan yakınlarında evsizlerin tıbbi yardım alabileceği, banyo yapıp tıraş olabileceği barınaklar da açtı. (DIŞ HABERLER)

https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2020/04/30/korona-yuzunden-issiz-kalan-trans-seks-iscilerine-vatikandan-yardim/