İstanbul’da, Korona Virüsü Salgını Sırasında, Dinler Arası Yepyeni Bir Etkinlik

Gezegenin yaşadığı bu karmaşık dönemde hem bugün hem de yarınlar için, kardeşlik, birlik, beraberce yaşamak, dayanışma, dua ve barış ihtiyacı hiç olmadığı kadar önemli görünüyor.

Türkiye, % 99’u müslüman olmasına rağmen, çeşitli toplulukların oluşturduğu bir mozaiktir. Bu toplulukların temsilcileri kendi dinlerinin farklı takvimlerine göre aynı zamanda buluşmaya alışmışlardır. Bu nisan ayı herkes için önemli günleri barındırır: Hristiyanlar için Paskalya, Museviler için Pesah ve Müslümanlar için Kutsal Ramazan ayının başlaması.

Bu sene, son üç senenin aksine, İstanbul Latin Katolik Kilisesi Dinler Arası İlişkiler Komitesi Ramazan ayında herkesi bir masa etrafında, iftar sofrasında toplayamadı. Onun yerine yepyeni bir dua ve paylaşım etkinliği düzenledi.

Zoom uygulamasıyla yapılan bu etkinlik 22 Nisan 2020 Çarşamba akşamı gerçekleştirildi. Çeşitli kilise, topluluk, din ve mezheplerden 13 temsilci İstanbul Latin Katolik Kilisesi Dinler Arası İlişkiler Komitesi Üyesi, moderatör dominiken papazı Claudio Monge ile bu dua ve paylaşım buluşmasına katıldı.

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Caner Akdemir hoca, Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sayın Hayat Nur Artıran, Ado Alevi Düşünce Ocağı Başkanı Doğan Bermek ve Türkiye Süryani Katolik Korepiskoposu Mgr Orhan Çanlı ilk sırada söz aldılar.

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Caner Akdemir

Sonra, Hz Mevlânâ’nın 22. Kuşak Torunu ve Uluslarası Mevlâna Vakfı’nın Başkan Vekili Sayın Esin Çelebi Bayru, Türkiye Keldani Katolik Kilisesi Başepiskoposu Mgr. Ramzi Garmou ve Felsefe Profesörü ve Türkiye Cumhuriyeti Vatikan Eski Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy sırayla konuştular.

Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva bu etkinliğe katılamadı ama göndermiş olduğu metin moderatörü tarafından paylaşıldı.

Ardından Türkiye Ermeni Katolik Başepiskoposu adına Başrahip Vartan Kirakos Kazanjian söz aldı, daha sonra şu anda Almanya’da bulunan ve bize oradan katılan İmmanuel Bible House Protestan Kilisesinin Pastörü Behnan Konutgan’a söz verildi.

Türkiye Ermeni Katolik Başepiskoposu adına Başrahip Vartan Kirakos Kazanjian

Onu takiben Ekümenik Patrikliği adına Diyakon Iakovos Krochak, sonra da şu anda Almanya’da olan Türkiye’de Almanca konuşan Kilise’nin Pastörü Gabriele Pace söz aldılar.

Daha sonra İstanbul Latin Katolik Episkoposu Mgr Rubén Tierrablanca González’e, ve en son olarak da Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclis Üyesi ve Kiliseler arası ilişkiler sorumlusu, Kıdemli Peder Drtad Uzunyan’a sıra verildi.

Hayat Nur Artıran, “Tüm insanlar büyük bir ağaca benzer. Ağacın kökü, dalları, yaprakları, çiçeği, meyvesi hiçbiri diğerine benzemez ama ağacın kıymeti de bu farklılıklardan dolayıdır zaten…” Hz. Muhammed Peygamber Efendinin ve Kur’an-ı Kerim Maide sûresi 48. ayeti “Biz hepinize ayrı bir yol, ayrı bir şeriat belirledik. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleriyle sizi imtihan etmek istiyor. Öyle ise siz sadece iyilik ve güzelliklerde yarışın !” sözlerini hatırlatı.

Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sayın Hayat Nur Artıran

Ado Alevi Düşünce Ocağı başkanı: “İmam Ali’nin 1400 yıl önce Mısır valisine verdiği bir talimatı, 1997’de o zamanın Birleşmiş Milletler genel sekreteri Sn. Kofi Annan tüm dünyaya hatırlatıp “tüm insanların yaradılıştan kardeş” oldukları gerçeğini bir daha dile getirmiş idi.” diye belirti.

Türkiye Süryani Katolik Korepiskoposu: “Acaba aramızda “Allah’ın sevgisini kardeşliği” daha fazla yaşayıp samimiyetle güçlendirsek bu Pandemi ile başa çıkma cesaretini ve gücünü arttırabileceği fikrine ne dersiniz?” diye önerdi. Cemaati adına “Huzurunuzda kardeşliğimizi pekiştirecek somut paylaşım ve etkinliklere katılmaya yürekten hazır olduğumuzu ifade ediyorum.” dedi.

Türkiye Süryani Katolik Korepiskoposu Mgr Orhan Çanlı

Esin Çelebi Bayru konuşmasını Hz Mevlâna’nın Mesnevi’sinden bu mesaj ile “Bütün peygamberler insanları Yüce Allah’a ulaştırdığı için aralarında fark yoktur. Hepsinin yolu birdir. Eğer yanlışlık varsa bu yolda değil yolda gidenlerdedir.” bitirmek istedi.

Mgr Ramzi Garmou “…dünyadaki tüm ulusların yöneticilerine, aralarında barışı ve huzuru sağlayabilmeleri için bilgelik lütfu ve sağ duyu bağışla…” diye Rabbe dua etti.

Prof. Dr. Kenan Gürsoy şu andaki yaşadığımız zaman için: “İçinden geçmekte olduğumuz zaman dilimi yaşadıklarımız itibariyle tam da bir “sınav” izlemini uyandırıyor. Kendi kendimizle ilgili bir sınav bu: sağlık şartlarımıza göstermemiz gereken bir özen kadar, manevî-ruhî varlıklarımızın da ihtiyaç duyduğu bir dikkat söz konusu.”diye vurguladı.

Diakon Iakonos Krochak Havari Pavlus’un Korintlilere İkinci Mektubunun son selamı olan “Son olarak hoşçakalın, kardeşlerim. Yetkin olun, çağrıma kulak verin, düşüncelerinizde birlik olun, esenlik içinde yaşayın. Sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır.” ayetini, bizlere dayanışma ve birlik olmanın yararlarını hatırlatmak için seçti.

Mgr Rubén Tierrablanca González katılımcıları, Aziz Fransua’nın şöyle başlayan: “Rab, beni kendi barışın için alet olarak kullan. Nefret olan yerde, ben seveyim. Hakaret edildiğinde, affedeyim. Geçimsizliğin olduğu yerde, aracılık yapayım. Yanılgı olan yerde, gerçeği söyleyeyim…” Barış Duasıyla Rabb’e yönelmeye davet etti.

İstanbul Latin Katolik Episkoposu Mgr Rubén Tierrablanca González

Son katılımcı, ermeni Kıdemli Peder Drtad Uzunyan, şun andaki durumu çok doğru bir şekilde şöyle özetledi: “Bir yandan son derece sıkıntılı günler yaşarken bir yandan da doğru ele alındığında olumlu birçok fırsat da önümüze çıkıyor. Sanki Tanrı her birimize bu dönemde: “Hayatının ne kadar senin elinde? Büyük planların, hesapların, projelerin mikroskopla dahi görülemeyecek kadar küçük bir virüs tarafından ya iptal edildi ya da ertelendi. Aslında ne kadar çok şey çevrenden akıp geçiyor ve sen fark etmiyorsun. Dur ve düşün.”

Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclis Üyesi ve Kiliseler arası ilişkiler sorumlusu, Kıdemli Peder Drtad Uzunyan

Dua ve paylaşım etkinliği kaydedilerek iki ayrı şekilde sunulmuştur:

Buraya tıklayınca görülebilen 3 dakikalık bir video sunumu

Etkinliğin tam videosunu (türkçe, altyazılar Fransızca, İngilizce ve Türkçe olarak mevcuttur) buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Sizleri, kardeşlik tohumlarını ekmek ve birlikte yaşamaları ve çoğalmaları için yurtiçinde, yurtdışında tüm tanıdıklarınızla paylaşma davet ediyoruz.

Hz Mevlânâ’nın 22. Kuşak Torunu ve Uluslarası Mevlâna Vakfı’nın Başkan Vekili Sayın Esin Çelebi Bayru

Her birimiz “duraklama” düğmesine basmak, tempomuzu değiştirmek, serbestçe dolaşmak ve istediğimizi yapabilme özgürlüğümüzü bir dönem için kısıtlamaya mahkum olmak zorunda kaldık.

Ve eğer herkes valizini bırakıp, bu değerli zamanda bir an dursa ve kendi kendine sorsa; bu davetsiz görünmez misafir dünyayı bu bıkkınlık aşamasına nasıl getirdi, her birimiz bugüne kadar ne gibi hatalar yaptık?

Gelecek nesillere daha uyumlu ve güzel bir dünya bırakabilmek üzere, her birimiz günlük hayatımızı, herkesin hayrına olacak şekilde, daha az bencil ve sağlıklı bir temel üzerine yeniden başlatmaya söz verebilsek? Bunu gerçekleştirebilir miyiz… yoksa görünmez bir yabancı bize dokunup dikkatimizi çekerek bu körlükten bizi kurtarmalı mı?

http://bretzeldensimitlere.over-blog.com/2020/05/istanbul-da-korona-virusu-salgini-sirasinda-dinler-arasi-yepyeni-bir-etkinlik.html