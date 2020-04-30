Bako Sahakyan: Artsakh’ın güvenliği ve bağımsızlığı tartışma konusu olamaz – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh Cumhuriyeti Başkanı Bako Sahakyan, Parlamento oturumunda bölge ve statü açısından geçmişe geri dönüş olamayacağını açıkladı.

Artsakhpress ajansına göre RF Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Karabağ meselesinin aşamalı çözümüne ilişkin belgenin devreye sokulmasına dair açıklamasına değinen Bako Sahakyan, “Ermenistanlı meslektaşlarımız zaten resmi olarak tartışılan bir belge olmadığını belirtmişlerdir ve Artsakh Cumhuriyeti yetkilileri, diplomatik yeteneklerini kullanmaya devam edecek ve ortak ulusal cephede bu veya şu faaliyeti yürüten kuruluşlarla çalışmaya devam edecektir.

Artsakh meselesinden bahsedilince, kaderimizden bahsediyoruz. AGİT Minsk Grup Eş Başkanları ile yapılan görüşmeler de dahil olmak üzere tüm toplantılarda ülkemizin görüşlerini sunma fırsatım oldu. AGİT Minsk Grubu’nun misyonuna saygı duyduğumu ve saygı duymaya devam ettiğimi defalarca söyledim, çünkü göreceli barışın misyonları tarafından sağlandığına inanıyorum.

Tüm bu yıllar boyunca hiçbir şekilde konumumuzdan veya ilkelerimizden sapmadık. Azerbaycan-Karabağ ihitlafının, birçok taleplerle dolu dünyanın zor sorunlarından biri olduğunu zannediyorum. Tüm bunları göz önünde bulundurarak ve uluslararası toplumun çıkarlarına saygı göstererek, konumumuza sadık kalmaya devam ederken sorunu barışçıl bir çözüme getirmeliyiz. Biz çatışmayı çözme konusundaki Eşbaşkanların önerisine, samimi çabalarına saygı duyuyoruz ve duymaya devam edeceğiz.”diye söyledi.

Ermenistan Kamu Radyosu