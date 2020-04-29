Yılmaz Ateş: CHP’liler ‘1915’te Ermeni soykırımı yapılmamıştır’ dediklerinde parti suçu mu işlemiş olacaklar?

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CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Ermenilerin “soykırım günü” olarak andığı 24 Nisan 1915 günü için yaptığı açıklamaya tepki göstererek CHP yönetiminin bu konuda tavır almasını istedi.

Yılmaz açıklamasında şunları kaydetti:

” Her 24 Nisan öncesi ABD’nin ve bazı Avrupa ülkelerinin değerlendirmeleri, giderek önemini kaybetse de kamuoyumuzda bir beklenti oluşturur: Ermeni soykırımı mı, Büyük felaket mi? denecek.

2011 yılından itibaren bu kervana Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisinin üzerine oturan, kendisini yeni CHP olarak tanımlayan yönetim de eklenmiştir. Her 24 Nisan’da önce Genel Başkan Yardımcısı, arkasından milletvekili sıfatıyla Ermenistan ilk Başbakanı’nın dahi yapmadığı değerlendirme kamuoyuna sunulur.

Başta Genel Başkan olmak üzere yetkili organlar sessiz kaldığı için bu görüş, kamuoyunda parti görüşü olarak kabul görmektedir.

Cumhuriyet Halk Partililer “1915’te Ermeni soykırımı yapılmamıştır” dediklerinde parti suçu mu işlemiş olacaklar, parti görüşü nedir? Aydınlığa kavuşmalıdır.

Sayın Genel Başkanın veya resmi sözcülerin bu konuya açıklık getirmesi gerekir. Susarak bu konu geçiştirilemez.”

http://www.halkinhabercisi.com/yilmaz-ates-chpliler-1915te-ermeni-soykirimi-yapilmamistir-dediklerinde-parti-sucu-mu-islemis-olacaklar