Yahudi kurumları, pandemide zora düşen cemaatlere yardım için fon oluşturdu

Üç Yahudi kurumu, korona virüsü krizi yüzünden zora düşen Yahudi cemaatlerine yardım etmek için 10 milyon dolarlık bir fon başlattı. Bu fonla söz konusu cemaatlere faizsiz borç verilebilecek.

Bazı ülke cemaatleri ayakta kalabilmek için yardım arayışına girince, Yahudi organizasyonlarından Kuzey Amerika Yahudi Federasyonu, Yahudi Ajansı ve Keren Hayesod (ABD), ‘Krizdeki Cemaatler için COVID-19 Borç Fonu’ oluşturdular.

Yahudi Ajansı, İtalya, İspanya, Güney Afrika ve Güney Amerika ülkelerinin cemaat ve organizasyonlarının pandemi öncesi finansal olarak dengeli bir çizgi izlerken, pandemi zamanı bazı temel sorumlulukları yerine getirememeye başladıklarını açıkladı ve söz konusu cemaatlerin bazı önemli sosyal hizmetlerinin kapanma tehlikesi yaşadıklarını belirtti.

Bu fon sayesinde, Kuzey Amerika’nın dışında kalan ve zorda kalan cemaatlere hemen sermaye sağlanabilecek. İlk aşamada, her cemaat ya da kuruma çalışmalarını sürdürebilmeleri için 350 bin dolar sağlanacak. Borçlar dört seneye kadar verilebilecek.

Fon yönetiminde ayrıca, Avrupa ve Güney Amerika’dan finans uzmanlarının, ihtiyaçları belirlemek ve gereken adımı atmak adına farklı cemaatlerden profesyonellerin yer aldığı bir danışma kurulu da olacak.

http://www.salom.com.tr/haber-114473-yahudi_kurumlari_pandemide_zora_dusen_cemaatlere_yardim_icin_fon_olusturdu.html