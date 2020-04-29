Uluslararası teşkilatlar ve Istanbul Divan-ı Harb-i Őrfi (Sıkıyönetim Mahkemesi): 1915’te Osmanlı’da yaşanan olaylar bir soykırımdır – Ermenistan Kamu Radyosu

Hayastani Hanrapetutyun Gazetesi- Osmanlı’da işlenen Ermeni katliamları, birkaç uluslararası örgüt tarafından değerlendirilmiştir. 1984 yılında Halkların Daimi Mahkemesi Osmanlı İmparatorluğu’nda gerçekleştirilen katliamları Soykırım diye nitelendirdi.

1997 tarihinde Soykırım Bilim Adamları Uluslararası Birliği buna benzer bir karar aldı. 8 Haziran 2000 tarihinde ise “New York Times” ve “The Jerusalem Post” gazetelerinde yer alan soykırım uzmanlarının açıklamasında Birinci Dünya Savaşı’nda yaşanmış olayların kesinlikle jenosit olduğu belirtildi.

2001 yılında Ermeni-Türk Uzlaşma Komisyonu, “1915 yılındaki olaylar soykırım mıdır?” diye ‘Uluslararası Geçiş Dönemi Adaleti Merkezi’ne başvurdu. 2003 yılından bu merkezden açıklanan sonuca göre 1915’te yaşanan olaylar, jenosit teriminin tüm sınırlamalarıyla uyum içindedir.

Ayrıca 1919 yılındaki İttihat ve Terakki Partisi ve hükümeti üyeleri dosyasının iddianamesinde, İttihat ve Terakki Partisi ile hükümetin, Ermenilerin katledilmesi için açıkça emir vermiş olduğu belirtilmiştir. İddianamede, İttihatçıların Birinci Dünya Savaşı’nın sunmuş olduğu imkândan, gizli planlarını (Ermeni Soykırımı) gerçekleştirmek amacıyla faydalanmış oldukları vurgulanmaktadır. Ermeni Soykırımı’nı gerçekleştirenlerin ve bu olguyu inkâr eden Türk tarihçilerin, tehcirin bir askeri etkinlik olarak gerçekleştirilmiş olduğu “argümanı” da bu iddianameyle çürütülmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu